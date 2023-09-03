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        Haberler Gündem Kastamonu’da iki katlı ahşap ev yangında küle döndü

        Kastamonu’da iki katlı ahşap ev yangında küle döndü

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki katlı oturulmayan ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında ahşap ev küle döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 01:39 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:39
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        İki katlı ahşap ev küle döndü
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        Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Saman Mahallesi'nde Naim Gülşen’e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Küre itfaiye ekiplerine Küre Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de destek verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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        #kastamonu
        #Küre
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