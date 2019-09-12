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HaberlerDünyaKatalanlar Barselona sokaklarını doldurdu

Yüzbinlerce Katalan Barselona sokaklarına çıktı!

İHA

İspanya’dan ayrılmayı destekleyen yüz binlerce Katalan, 11 Eylül Katalonya Ulusal Günü kapsamında Barselona’da düzenlenen protestolara katıldı

ispanya protesto gösterileri

11 Eylül Katalonya Ulusal Günü'nü kutlamak ve İspanya hükümetine ‘bağımsızlık’ taleplerinden vazgeçmediklerini göstermek isteyen yüz binlerce Katalan Barselona sokaklarını doldurdu. İspanya polisinden yapılan açıklamada gösterilere 600 bin kişinin katıldığı belirtildi.

"AVRUPA NEDEN SESSİZ?"

Protestocular, İspanya hükümetine Katalan politikacıların serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Katalonya bayrakları taşıyan ve İspanya hükümeti karşıtı sloganlar atan protestocular, üzerinde, "Özgürlük", "Avrupa neden sessiz?", "Tutuklu tüm Katalan politikacılara özgürlük" gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı.

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