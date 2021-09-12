Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalan milli günü dolayısıyla resmi Twitter hesabından yayılmadığı mesajda, "Yeniden birlikte olmanın, sevginin ve uzlaşının bize rehberlik ettiği bir Diada için. Bizi birleştirenlere doğru ilerliyoruz. İlerici bir geleceğe doğru kararlı bir şekilde ilerleyen, pozitif bir Katalonya için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.