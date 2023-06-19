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Katar ve BAE, 6 yıl sonra karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açtı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar altı yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçiliklerini yeniden açtıklarını açıkladı. Petrol zengini iki Körfez ülkesi arasındaki diplomatik ilişkiler dört yıl süren bir gerginliğin ardından Ocak 2021'de restore edilmişti.

Katar ve BAE, 6 yıl sonra karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açtı
BBC TÜRKÇE

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 yıl aradan sonra karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açtıklarını açıkladı. BAE'nin Doha Büyükelçiliği ile Katar'ın da Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğu bugün açıldı.

Petrol zengini iki Körfez ülkesi arasındaki diplomatik ilişkiler dört yıl süren bir gerginliğin ardından Ocak 2021'de restore edilmişti.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan açıklamaya göre, temsilcilikleri yeniden açma kararı, "2021'in başında Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sırasında varılan anlaşmadan hareketle ve her iki devletin ikili ilişkileri güçlendirmeye verdiği öneme dayanarak" alındı.

Benzeri bir açıklama da Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" ve "İran'a haddinden fazla yakınlaştığı" iddialarıyla Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamışlardı. Doha yönetimi iddiaları reddetmişti.

Katar ve Bahreyn de diplomatik ilişkileri Nisan ayında yeniden başlatmaya karar vermişti.

BAE ve Katar tarafından yapılan son açıklama ise Suudi Arabistan ve İran'ın diplomatik ilişkileri Mart ayında yeniden tesis etmesini izliyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Cumartesi günü İran'ı ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle görüşmüştü.

İran da bu ay içinde Riyad'daki elçiliğini yeniden açmıştı.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesi Körfez bölgesi için büyük önem taşıyor.

İki ülke uzun süredir bölgenin etkin gücü olmak için bir rekabet içindeydi ve Yemen dahil birçok kriz noktasında karşıt cepheleri destekliyorlardı.

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