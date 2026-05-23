        Katar ve İran dışişleri bakanları, "bölgedeki barış çabalarını" görüştü | Dış Haberler

        Katar ve İran dışişleri bakanları, "bölgedeki barış çabalarını" görüştü

        Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 12:27 Güncelleme:
        Katar ve İran dışişleri bakanlarından kritik görüşme

        Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik girişimler değerlendirildi.

        Al Sani, Katar'ın krizin sona erdirilmesi ve kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması için yürütülen tüm çabalara destek verdiğini belirterek, tarafların yapıcı yaklaşımının kalıcı barışa katkı sağlayacağını ifade etti.

        - Al Sani'den Hürmüz'ün kapatılması veya baskı unsuru olarak kullanılmasının krizi derinleştireceği vurgusu

        Hürmüz Boğazı'nın kapatılması veya baskı unsuru olarak kullanılmasının krizi derinleştireceğini ve bölge ülkelerinin hayati çıkarlarını tehlikeye atacağını vurgulayan Al Sani, seyrüsefer özgürlüğünün tartışmaya kapalı temel bir ilke olduğunu söyledi.

        Uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine bağlı kalınmasının önemine dikkati çeken Al Sani, bölge halklarının çıkarlarının ön planda tutulmasının bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini, aynı zamanda gerilimi düşürme çabalarını destekleyeceğini dile getirdi.

