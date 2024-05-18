Kate Hudson: Bu benim için her şeyin başlangıcıydı

Kate Hudson, 'Almost Famous'daki çıkışını şöyle anlatıyor; "Sanıyorum müziği sevmem ve bunu bende görmemle bağlantılıydı ama o benim için bu kadar çok müziğin kapısını gerçekten araladı. 19 yaşındaydım ve beni daha önce hiç duymadığım bu harika müzikle doldurdu. Bu benim için her şeyin başlangıcıydı."