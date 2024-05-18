Kate Hudson: Bu benim için her şeyin başlangıcıydı
Kate Hudson, 'Almost Famous' adlı filmi hayatını nasıl değiştirdiğini ve filmdeki hangi oyuncu arkadaşıyla yeniden bir araya gelmek istediğini açıkladı
Kate Hudson, Cameron Crowe'un 2000 yapımı 'Almost Famous'unda 'Penny Lane'i canlandırmıştı. Hudson, bu performansıyla oyuncu olarak ilk büyük çıkışını yapmış ve Oscar adaylığı kazanmıştı.
Kate Hudson, 'Almost Famous'daki çıkışını şöyle anlatıyor; "Sanıyorum müziği sevmem ve bunu bende görmemle bağlantılıydı ama o benim için bu kadar çok müziğin kapısını gerçekten araladı. 19 yaşındaydım ve beni daha önce hiç duymadığım bu harika müzikle doldurdu. Bu benim için her şeyin başlangıcıydı."
"BU ÇOK KOMİK"
45 yaşındaki oyuncu, 'Almost Famous'un gösterime girmesinden yirmi yılı aşkın bir süre sonra, ilk albümü Gloious'u 17 Mayıs Cuma günü çıkardı. Hudson, aldığı tepkileri şu ifadelerle dile getirdi; "Herkesin tepkisini görüyorum ve orada beni sinirlendiren birkaç şey var. İnsanlar çok komik. Biri, şunun gibi bir şey söyledi, 'Bunca zamandır Penny Lane'di'... Bu çok komik."
Ayrıca ABD'li oyuncu, 'Almost Famous'da yükselen rockçı Russell Hammond'u canlandıran, ünlü rol arkadaşı Billy Crudup ile yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi.
"ONU SAHNEYE ÇIKARACAĞIM"
Kate Hudson; "Bu film tüm zamanların en iyi müzik filmlerinden biriydi ve o filmdeki herkes müziği severdi. Billy'nin hâlâ gitar çaldığını düşünüyordum. Onu sahneye çıkaracağım. Ona bunu yaptıracağım. Düşünüyordum da, Billy'nin gerçekten gitar çalması çok eğlenceli olmaz mıydı? İzleyicinin seveceğini, çıldıracağını hissediyorum" dedi.
Kate Hudson, koronavirüs krizinin ortasında müzik hayallerinin peşinden gitmeye karar vermişti.
Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock