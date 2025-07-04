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        Haberler Magazin Kate Hudson, Ibiza tatilinde - Magazin haberleri

        Kate Hudson Ibiza tatilinde

        Ünlü oyuncu Kate Hudson, kızı Rani Rose ile Ibiza'da tatilin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 22:09 Güncelleme: 04.07.2025 - 22:09
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        Kate Hudson Ibiza tatilinde
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        3 çocuk annesi ABD'li ünlü oyuncu Kate Hudson, geçtiğimiz hafta nişanlısı Danny Fujikawa ve kızları Rani Rose ile Yunanistan'da tatil yaptıktan sonra rotasını İspanya’nın gözde adası Ibiza'ya çevirdi.

        46 yaşındaki ABD'li oyuncu, Ibiza'da kızı Rani Rose ile birlikte bir plajda görüntülendi. Bir süre sahilde vakit geçiren ikili, daha sonra birlikte denizin keyfini çıkardı.

        Siyah bikini takımıyla plajda boy gösteren Kate Hudson, fit vücuduyla görenleri, kendine hayran bıraktı.

        Fotoğraflar: Backgrid UK

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