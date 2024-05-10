Kate Hudson; "Sürekli hayaletler görürdüm"
Ünlü oyuncu Kate Hudson, çocukken sürekli hayalet gördüğünü itiraf etti ve deneyimlediği psişik yetenekleri hakkında konuştu
45 yaşındaki ünlü oyuncu Kate Hudson, katıldığı bir programda altıncı hissi hakkında konuştu. Hudson, sunucu Howard Stern'in kendisinin "ölü insanlar görüp göremediğini" sorması üzerine Hudson; "Her şeyi görebiliyorum. Küçük bir kızken aslında epey çılgındım. Çünkü sürekli hayaletler görürdüm" şeklinde yanıt verdi.
Sunucunun Kate Hudson'ın ölmüş babasının hayaletini görüp göremediğini sorunca, ABD'li oyuncu, yeteneklerinin esasen ruhani varlıklardan gelen 'mesajlardan' ve 'tarot kartlarını' okumaktan ibaret olduğunu açıkladı.
Daha sonra sunucu, Kate Hudson'dan ölümden sonraki yaşam hakkında biraz bilgi vermesini istedi. Ünlü oyuncu bu soruya; "Ölümden sonraki hayatın çok fazla boyutlu olduğuna inanıyorum ve her şeyi bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz ama bilmiyoruz ve bunu oraya gittiğimizde göreceğiz. Bence çok tuhaf fakat güzel olacak" şeklinde konuştu.
Kate Hudson, medyum niteliklerinden daha önce de bahsetmişti. 2014'te katıldığı başka bir programda yüzü olmayan bir kadın hayaleti gördüğünü açıklamıştı. "Bu gerçekten tüyler ürperticiydi" demişti. Hudson, daha önce annesi Goldie Hawn'ın da hayalet gördüğünü paylaşmıştı. Ünlü oyuncu; "Ben ve annem Goldie ölü insanları görebiliyoruz. Bu gerçekten görmek değil, bir ruhu hissetmek; beşinci bir enerjiyi. Ben enerjiye inanırım. Beynimizin görsel şeyleri oluşturabileceğine inanıyorum.
Fotoğraflar: Sutterstock