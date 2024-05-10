Kate Hudson; "Sürekli hayaletler görürdüm"

Kate Hudson, medyum niteliklerinden daha önce de bahsetmişti. 2014'te katıldığı başka bir programda yüzü olmayan bir kadın hayaleti gördüğünü açıklamıştı. "Bu gerçekten tüyler ürperticiydi" demişti. Hudson, daha önce annesi Goldie Hawn'ın da hayalet gördüğünü paylaşmıştı. Ünlü oyuncu; "Ben ve annem Goldie ölü insanları görebiliyoruz. Bu gerçekten görmek değil, bir ruhu hissetmek; beşinci bir enerjiyi. Ben enerjiye inanırım. Beynimizin görsel şeyleri oluşturabileceğine inanıyorum.

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