Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kate Winslet'ın çocuklarına torpil yapmadığı iddiasına eleştiri

        Kate Winslet'ın çocuklarına torpil yapmadığı iddiasına eleştiri

        Üç çocuğu da eğlence dünyasında olan, ilk yönetmenlik denemesi yaptığı yeni filminin senaryosunu oğlu yazan Kate Winslet, çocuklarının torpilli olmadığını iddia etti. Oscar'lı yıldıza ilk tepki, ünlü yönetmenin kızından

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 17:29 Güncelleme: 31.12.2025 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çocuklarım torpilli değil"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, ünlülerin çocuklarının torpilli şekilde eğlence sektöründe çalışmalarını tanımlamak için kullanılan 'Nepo' terimini 'Saçma' olarak nitelendirdi.

        İngiliz oyuncu, ilk yönetmenlik denemesini, 21 yaşındaki oğlu Joe Anders'ın yazdığı senaryo üzerinde yapmıştı. Dijital platform için çektiği 'Goodbye June'da Winslet, aynı zamanda başrolde yer almıştı.

        Filminin tanıtımı için BBC'ye konuşan Kate Winslet, çocuklarının kariyerlerinde desteklenmediklerini söyledi. Ancak bu sözleri kısa sürede tepki aldı. 'The Summer I Turned Pretty' ve 'We Were Liars' filmlerinin senaristi Scarlett Curtis bu sözleri eleştirdi.

        Kate Winslet ve senarist oğlu Joe Anders
        Kate Winslet ve senarist oğlu Joe Anders
        REKLAM

        30 yaşındaki Scarlett Curtis, 'Dört Nikah Bir Cenaze', 'Notting Hill', 'Bridget Jones’un Günlüğü' ve 'Aşk Her Yerde' gibi filmlerin arkasındaki isim olan yazar, yapımcı ve yönetmen Richard Curtis'in kızı. Annesi ise yayıncı Emma Freud.

        Kate Winslet'in BBC ile yaptığı röportajdan bir kesiti Instagram'da paylaşan Scarlett Curtis, şunları yazdı: Onu çok seviyorum ama bu saçmalığı da sevmiyorum. Doktorlar ve avukatlar ebeveynlerinin izinden gitmek için üniversite diploması almak zorundalar. Bizim ise kelimenin tam anlamıyla kapıdan dışarı çıkmamız yeterli.

        Richard Curtis ve Scarlett Curtis
        Richard Curtis ve Scarlett Curtis

        “Nepotizm, sadece yardım dağıtmaktan çok daha fazlası. Son derece zorlu bir dünyaya girmek ve genç yaşta bu dünyada nasıl yol alınacağını öğrenmekle ilgili. Yaratıcı hayallerinizi desteklemek için beş işte birden çalışmak zorunda kalmamakla ilgili" diyen Scarlett Curtis, "Her şeyden önemlisi, kelimenin tam anlamıyla saçma sapan şeyler uydurduğunuz ve bunun için para aldığınız bir iş alanına girme özgüvenine sahip olmakla ilgili" diye ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 29 Aralık 2025 (Rusya - Ukrayna Savaşı Nasıl Bitecek?)

        Yalova'da DEAŞ operasyonu: 3 Şehit. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan polisler için başsağlığı mesajı. Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Sosyal konut için ilk hak sahipleri belirlendi. Trump ile Zelenski Florida'da görüştü. Putin'in konutuna saldırı girişimi. Ukrayna Devlet Bakanı Zelenski saldırı için ne dedi? Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Kate Winslet
        #nepo bebek
        #torpil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        Otomobiliyle restorana daldı
        Otomobiliyle restorana daldı
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        Muayene katılım payına yüzde 30 zam
        Muayene katılım payına yüzde 30 zam
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?