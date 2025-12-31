Kate Winslet'ın çocuklarına torpil yapmadığı iddiasına eleştiri

Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, ünlülerin çocuklarının torpilli şekilde eğlence sektöründe çalışmalarını tanımlamak için kullanılan 'Nepo' terimini 'Saçma' olarak nitelendirdi.

İngiliz oyuncu, ilk yönetmenlik denemesini, 21 yaşındaki oğlu Joe Anders'ın yazdığı senaryo üzerinde yapmıştı. Dijital platform için çektiği 'Goodbye June'da Winslet, aynı zamanda başrolde yer almıştı.

Filminin tanıtımı için BBC'ye konuşan Kate Winslet, çocuklarının kariyerlerinde desteklenmediklerini söyledi. Ancak bu sözleri kısa sürede tepki aldı. 'The Summer I Turned Pretty' ve 'We Were Liars' filmlerinin senaristi Scarlett Curtis bu sözleri eleştirdi.

Kate Winslet ve senarist oğlu Joe Anders

30 yaşındaki Scarlett Curtis, 'Dört Nikah Bir Cenaze', 'Notting Hill', 'Bridget Jones’un Günlüğü' ve 'Aşk Her Yerde' gibi filmlerin arkasındaki isim olan yazar, yapımcı ve yönetmen Richard Curtis'in kızı. Annesi ise yayıncı Emma Freud.

Kate Winslet'in BBC ile yaptığı röportajdan bir kesiti Instagram'da paylaşan Scarlett Curtis, şunları yazdı: Onu çok seviyorum ama bu saçmalığı da sevmiyorum. Doktorlar ve avukatlar ebeveynlerinin izinden gitmek için üniversite diploması almak zorundalar. Bizim ise kelimenin tam anlamıyla kapıdan dışarı çıkmamız yeterli.