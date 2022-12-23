Ünlü şarkıcıyla gündeme gelmişti! Kadınlarda iki kat fazla görülüyor 0:00 / 0:00

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Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, Kanadalı ünlü şarkıcı Celine Dion’un hastalığı olarak gündeme gelen, kasların kontrolsüz bir şekilde kasılmasına yol açan Katı Kişi Sendromuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

GÜRÜLTÜ VE DUYGUSAL SIKINTI TETİKLEYEBİLİYOR

Stiff-Person Sendromu (SPS) olarak da adlandırılan Katı Kişi Sendromunun nadir görülen, ilerleyici bir nörolojik bozukluk olduğunu belirten Dr. Şalçini, “Semptomlar, gövde kasları, kollar ve bacaklardaki katılaşma ve sertleşme ile başlar” dedi.

ZAMANLA KAMBUR DURUŞLAR GELİŞEBİLİR

Dr. Celal Şalçini, bu kas spazmlarını gürültü, dokunma ve duygusal sıkıntının tetikleyebildiğini söyledi. SPS'li kişilerde zamanla anormal duruşlar gelişebildiğini ifade eden Dr. Şalçini, “Genellikle kambur duruşlar gelişebilir. Bazı insanlar yürüyemeyecek veya hareket edemeyecek kadar engelli olabilir” dedi.

CİDDİ YARALANMALARA YOL AÇABİLİR

Hastaların birçoğunun normal reflekslere sahip olmadıkları için sık sık düştüklerini ifade eden Dr. Şalçini, “Bu durum, ciddi yaralanmalara yol açabilir” uyarısında bulundu.

SPS'li kişilerin evden çıkmaktan korkabildiklerini ifade eden Dr. Şalçini, “Çünkü araba kornası gibi sokak sesleri kasılmaları ve düşmeleri tetikleyebilir. SPS sıklıkla Parkinson hastalığı, Multipl Skleroz, fibromiyalji, psikosomatik hastalık veya anksiyete ve fobi olarak yanlış teşhis edilir. Kesin tanı, Glutamik Asit Dekarboksilaz (GAD) antikorlarının seviyesini ölçen bir kan testi ile konulabilir.” dedi.

KADINLARDA İKİ KAT FAZLA GÖRÜLÜYOR

SPS’nin kadınlarda iki kat fazla görüldüğünü kaydeden Dr. Şalçini, “Bilim adamları, SPS'ye neyin neden olduğunu henüz anlamış değiller ancak araştırmalar, bunun beyinde ve omurilikte bağışıklık sistemindeki düzensiz bir tepkinin sonucu olduğunu gösteriyor. Sıklıkla Tip-I diyabet, tiroidit, vitiligo ve pernisiyöz anemi gibi diğer otoimmün hastalıklarla ilişkilidir.” dedi.

ÖNLENEMEZ AMA SEMPTOMLARI KONTROL ALTINDA TUTULABİLİR

SPS’nin önlenebilir bir hastalık olmadığını belirten Dr. Şalçini, uygun tedavi ile SPS semptomlarının kontrol altında tutulabildiğini söyledi.

Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.