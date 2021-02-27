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HaberlerGündem3. SayfaKATİL KOCA! Son dakika... Eş katili kocadan "Pes" dedirten savunma!
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Eş katili kocadan "Pes" dedirten savunma!

İzmir'de, telefonda oyun oynayan eşi Sibel Akçalı'yı (50),başka bir erkekle mesajlaştığı düşüncesiyle bıçaklayıp öldüren Kenan Akçalı (52) indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Akçalı, son savunmasında, "Eşimi çok seviyorum. Son nefesime kadar da çok seveceğim. İnsanın eşini sevmesi, kıskanması suç ise ben suç işliyorum" dedi

KATİL KOCA! Son dakika... Eş katili kocadan
DHA

İzmir'de, 25 Nisan 2019'da, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir evde kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. Emekli işçi olan Kenan Akçalı (52),tartıştığı eşi Sibel Akçalı'yı (50) mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı. Çiftin evde bulunan kızları G.A.´nın çığlıklarını duyan bina sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre gelen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sibel Akçalı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Kenan Akçalı'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

BAŞKA ERKEKLE MESAJLAŞIYOR ZANNETTİ

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan çiftin kızı G.A., babasının, telefonla oyun oynayan annesini, başka bir erkekle mesajlaştığını zannedip bıçakladığını anlattı.

Sevk edildiği adliyede tutuklanan koca hakkında `kasten öldürme´ suçundan dava açıldı.

"EŞİMİ KISKANMAK SUÇ İSE SUÇ İŞLEDİM"

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına tutuklu sanık Kenan Akçalı, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada son savunması sorulan Kenan Akçalı, "Ben bilerek kimseye, hiçbir canlıya zarar vermem. Bu benim yapıma uygun değil. Eşimi çok seviyorum. Son nefesime kadar da çok seveceğim. İnsanın eşini sevmesi, kıskanması suç ise ben suç işliyorum.

"EŞİMİN AİLESİNDEN AF DİLİYORUM"

Eşime tek tokat atmış biri değilim. Olay günü eşime mesaj geldi. Bunun üzerine tartıştık. Kızım, telefonu alarak kırdı ve odasına girip, kapıyı kilitledi. Sinirlenip, bıçağı aldım. Benim amacım kızımı, korkutmaktı. Eşimin ailesinden af diliyorum. Ben masumum" dedi.

MAHKEME SUÇTA İNDİRİM YAPMADI

Mahkeme heyeti, sanık Kenan Akçalı´ya indirim uygulamadan 'kasten öldürme´ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası verdi.

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