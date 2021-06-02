Gemi kaptanını öldürmüştü! İşte cezası! 0:00 / 0:00

İHA

Hint Okyanusu’nda 20 Aralık 2019’da, Türk bayraklı ‘İnce Karadeniz’ isimli geminin kaptanı Bora Ekşi’yi öldürdüğü, 8 kişiyi yaraladığı iddia edilen makine yağcısı tutuklu sanık Ergin Aktaş’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 175 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Ergin Aktaş, tarafların avukatları ve gemi kaptanı Bora Ekşi’nin yakınları hazır bulundu.

İNDİRİM YAPILMAMASINI TALEP ETTİ

İHA'da yer alan habere göre öldürülen gemi kaptanı Bora Ekşi’nin ailesinin ve yaralanan mağdurların avukatları, sanığın indirim yapılmadan cezalandırılmasını talep etti.

"KAPTANI, İNGİLİZ KAPTAN OLARAK GÖRDÜM"

Duruşmada Cumhuriyet savcısının önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan tutuklu sanık Ergin Aktaş, “Beni isterseniz asın ama ben doğruları söyledim. Geçirdiğim psikolojik rahatsızlık sonucunda kafamda kurgulayıp, inandığım düşüncelere göre hareket ettim.

Gemi kaptanını bilerek isteyerek öldürmedim. Gemiyi savaş gemisi, kaptanı İngiliz kaptanı, arkadaşlarımı da düşman askeri olarak gördüm. Beni öldürecekler diye onlara saldırdım. Yakınlarına kendimi affettiremem, çünkü onların canı gitti. Beni affetmeyeceklerini biliyorum” ifadelerini kullandı.

"GEMİ KAPTANINI SEVİYORDUM"

Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını söyleyerek sanığa son sözünü sordu. Son sözü sorulan tutuklu sanık Ergin Aktaş, “Gemi kaptanımı seviyordum” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS VE 45 YIL

Mahkeme heyeti, sanık Ergin Aktaş’ı ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ve 4 kişiyi ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 39 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Aktaş’ı 4 kişiyi ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan 1 yıl 6 ay hapse çarptıran heyet, 2 kişiyi ‘silahlı tehdit’ ve 1 kişiyi kasten yaralama suçlarından toplam 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Heyet, sanık Aktaş’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"TAHRİK İNDİRİMİ UYGULAMADIK"

Kararı açıklayan mahkeme başkanı, “Eylemden sonraki tutumların üzerine hak etmediğini düşündüğümüz için takdir ve haksız tahrik indirimi uygulamadık” ifadelerini kullandı.

Ergin Aktaş tarafından öldürülen kaptan Bora Ekşi.

"BORANIN GÖZLERİ KÂBUSUN OLSUN"

Davanın karara bağlanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan, gemi kaptanı Bora Ekşi’nin yakınları, “Bora’nın gözleri kabusun olsun”, “Allah seni cehennemden çıkarmasın”, “Ağabeyimin o güzel gözleri cehennemin olsun” diye bağırarak sanığa tepki gösterdi.