Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 23 Kasım 2018 tarihinde, yüzünü kar maskesi ile kapatan iki kişi, Zeydan Çalış'ı silah ile vurarak öldürüp kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayetin ardından olayın çözülmesi için özel ekip kurdu. Özel ekip, önce cinayeti işleyen ve yüzleri kapalı olan şüphelilerin isimlerini belirlemek için çalışma başlattı.

TARIM İŞÇİSİ OLUP SAKLANDILAR

İHA'da yer alan habere göre polis, olay yeri ve etrafında yaptığı yüzlerce güvenlik kamerası incelemesinin ardından zanlıların Muhammet Akın G. ile Kerim G. adlı kardeşler olduğunu saptadı. Polis, katil zanlılarının isimlerini belirledikten sonra zanlıları saklandıkları yerde yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda zanlıların Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu Mahallesi'nde olduğu ve burada tarım işçisi gibi çalıştıkları belirlendi.

5 AYDA 50 YER DEĞİŞTİRDİLER

Polis, hemen mahalleye bir ekip çıkartıp zanlıların bulunduğu tarlaya baskın yaptı ve yakaladı. Zanlıların, polisleri karşılarında görünce, "Siz niye yoruldunuz biz teslim olmayı düşünüyorduk" dedikleri öğrenildi. Ancak zanlıların polise yakalanmamak için 5 ayda yaklaşık 50 yer değiştirdiği saptandı. Zanlılar, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı.