2 kişi öldürmüştü

Batman’ın Gercüş ilçesi Nurlu Köyünde 20 Mayıs 2009 tarihinde ailevi nedenlerden dolayı iki kişiyi öldürdükten sonra firar eden ve “Kasten Adam Öldürme ve Vahim Nitelikli Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermi Satın Alma veya Taşıma- Bulundurma” suçundan aranan A.O isimli şüpheli şahıs, dün Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucu saklandığı evde yakalandı.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, şahsın saklandığı evde yapılan aramada; olayda kullandığını beyan ettiği ruhsatsız 1 bir adet kaleşnikof tüfeği, tüfeğe ait 1 bir adet şarjör ile 28 adet mermi ele geçirildi. Şahsın Jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada: “Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sağlamak maksadıyla yürütülen emniyet ve asayiş görevlerine devam edecektir” denildi.