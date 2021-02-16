Katil zanlısı, ev kiralarken yakalandı

DHA

İstanbul'da 2002 yılında Adnan Öcal'ın öldürülmesine ilişkin hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen Ali Kartal, polis ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde ev kiralamaya çalışırken yakalandı.

Kadıköy'de 14 Mart 2002 tarihinde meydana gelen olayda suç örgütü elebaşlarından olduğu belirtilen Adnan Öcal, bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. O tarihte Organize Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada cinayet olayıyla ilgili Ali Kartal ve 9 adamını gözaltına almıştı. Şüphelilerle birlikte 2 adet kalaşnikof, 2 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirilmişti. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2020 YILINDA CEZASI KESİNLEŞTİ

Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ali Kartal, 9 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmiş ancak yargılanmasına devam edilmişti. Adnan Öcal'ın öldürülmesiyle ilgili hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası 2020 yılı içinde kesinleşen Ali Kartal, polis tarafından yeniden aranmaya başlanmıştı.

EV KİRALAMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri suç örgütü lideri Ali Kartal'ın izini Beylikdüzü'nde buldu. Kiralık bir ev aradığı öğrenilen şüpheliyi takibe alan ekipler, bir emlakçıyla birlikte ev bakmaya giden şüpheliyi otomobilini durdurarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli kalan cezasını çekmek için Aranan Şahıslar Büro Amirliğinden çıkarıldı. Şüpheli Ali Kartal çıkışta "2002 yılından kalan bir suçla ilgili gözaltına alındım. Ben o suçtan zaten 9 yıl yattım. Madem tekrar alacaktınız niye bıraktınız" dedi.