Katili arkadaşı çıktı! "Birlikte olduk' dedi! Öldürdüm!" 0:00 / 0:00

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi´nde 13 Eylül günü saat 07.30 sıralarında tarlaların arasındaki dere çevresinde gezen bir grup genç, sazlıklarda bir erkeğe ait cansız beden görüp 112 Acil Çağrı Merkezi´ni aradı. VİNÇ İLE SAZLIKTAN ÇIKARILDI DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Bir kısmı suyun içinde, bulunan cansız bedenin çıkarılması için Su Altı Grup Amirliği ile itfaiyeden destek istendi. Ekiplerin incelemesinin ardından torbaya konan cansız beden, vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

EKSİK PARMAĞINDAN TESPİT EDİLDİ Adana Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopside, cansız bedenin başında mermi çekirdeği olduğu saptandı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kollarındaki dövme ve sağ elinin yüzük parmağının olmadığından yola çıkan cinayet dedektifleri, cesedin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Başdaş´a (19) ait olduğunu tespit etti. Ekipler, Başdaş´ın, 19 Ağustos günü evden ayrıldığını ve bir daha da geri dönmediğini belirledi.

ARKADAŞININ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI Ekipler, Başdaş´ın son görüştüğü kişileri belirleyip, gittiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Başdaş´ın, evden ayrıldıktan sonra arkadaşı Hüseyin Sulhan´ın (24) Gülbahçesi Mahallesi´ndeki evine gittiği saptandı. Saat 03.00 sıralarında Sulhan´ın Başdaş ile birlikte ölü bulunduğu bölgeye motosikletle gittiği, birkaç saat sonra da tek başına döndüğü tespit edildi. Ekipler, Sulhan´ın, Antalya´nın Alanya ilçesinde saklandığını saptadı. Operasyon düzenleyen ekipler, Hüseyin Sulhan´ı gözaltına alıp, Adana´ya getirdi.