Geçtiğimiz Cumartesi günü tecavüz edildikten sonra öldürülen Bulgar gazeteci Viktoria Marinova bugün defnedildi. Rusçuk’taki ‘Sveta Troitsa’ kilisesinde gerçekleştirilen cenaze ayinine Marinova’nın yakınları ve yüzlerce kişi katıldı. Ayin öncesinde polis ve jandarma bölgede güvenlik önlemleri aldı.



BAŞBAKAN BORISOV: SUÇUN IRKI VE DİNİ YOK

Cenaze töreni öncesinde motor kullanan bir grubun katil zanlısı Roman asıllı Severin K.’nin yaşadığı mahalleye girmesi üzerine yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yapan Başbakan Boyko Borisov, şehirde etnik gerginlik konusunda endişeli olmadığını belirtti. Güvenlik güçlerinin tüm önlemleri aldığını ve suçun etnik kökeni olmadığını vurgulayan Borisov, her kesimden kişilerin suç işlediğini kaydetti.



KATİL ZANLISININ ALMANYA'DAN İADESİ BEKLENİYOR

Bulgar yetkililer, Almanya’da yakalanan katil zanlısı Severin K.’nin her an iade edilmesini beklediklerini belirtirken, olay yerinden alınan DNA örneklerinin Severin K.’den alınanlarla aynı olduğunu açıkladı. Katil zanlısının Alman mahkemesindeki ifadesinde genç gazeteciye tokat attıktan sonra çalılıkların arasına ittiğini, öldürmediğini ve tecavüz etmediğini söylediği bildirildi.



TECAVÜZ EDİLDİKTEN SONRA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Araştırmacı-gazeteci Viktoria Marinova, geçtiğimiz Cumartesi günü Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde öldürülmüştü. Bulgar polisi, 30 yaşındaki gazetecinin tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünü duyurmuştu. Victoria Marinova, yerel TVN televizyon kanalında muhabirlik ve sunuculuk yapıyordu.

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