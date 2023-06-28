Ayaz Varol isimli vatandaş ise rehber olarak daha önce gitmediği göllere ilk defa gittiğini dile getirdi. Gittikleri yaylanın kendilerine ait olmasına rağmen hiç gitmediklerini aktaran Varol, "Şimdi çok güzel bir yer olduğunu gördük. Buraya doğaseverlerin gelmesini istiyoruz.