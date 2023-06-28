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Kato Dağı'nda dev doğal göller görenleri büyülüyor

Şırnak’ta son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamının ardından sporcular yeni bölgeler keşfetmeye başladı. O bölgelerden biri de Kato Dağı'ndaki dev doğal göller oldu

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İHA
  • Kato Dağı'nda dev doğal göller görenleri büyülüyor

    Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünün Hale Yaylası'ndaki Kato Dağı'nda bulunan 5 gölden biri olan Dere Beryan Gölü, buz gibi suları ve temiz havasıyla göz kamaştırıyor. Dere Beryan Gölü, doğaseverlerin yanında sporcular tarafından da ilgi görüyor. 
  • Kato Dağı'nda dev doğal göller görenleri büyülüyor

    Konumu itibariyle Siirt ve Şırnak sınırlarına yakın olan bölgede bulunan dev göl ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.
  • Kato Dağı'nda dev doğal göller görenleri büyülüyor

    Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gökçe, yeni bölgeleri keşfetmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
  • Kato Dağı'nda dev doğal göller görenleri büyülüyor

    İlçenin güzel doğasıyla yeni keşfedildiğini belirten Gökçe, "Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyüne yakın bir yerde bulunan Kato Dağı'ndaki dev gölleri görmek için bir etkinlik düzenledik. Sağ olsun arkadaşlarla beraber bu bölgeye geldik.
  • Kato Dağı'nda dev doğal göller görenleri büyülüyor

    Çok güzel suyu ve havası olduğundan geri dönmek istemedik. Sahil ve koylarıyla kartpostallık görüntüler oluşturan göller yıl boyu tazeliğini koruyor. Yolları biraz taşlı, yollar yapılırsa turizme çok katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.
  • Kato Dağı'nda dev doğal göller görenleri büyülüyor

    Ayaz Varol isimli vatandaş ise rehber olarak daha önce gitmediği göllere ilk defa gittiğini dile getirdi. Gittikleri yaylanın kendilerine ait olmasına rağmen hiç gitmediklerini aktaran Varol, "Şimdi çok güzel bir yer olduğunu gördük. Buraya doğaseverlerin gelmesini istiyoruz.
  • Kato Dağı'nda dev doğal göller görenleri büyülüyor

    Buradan Antalya'ya gidenler var. Antalya sahillerini aratmayan gölün sahilleri var. Burada yüzmenin tadını çıkarıyoruz. Yollarımız güzel değil, onlarda yapılırsa çok güzel olacaktır" diye konuştu.
  • Kato Dağı'nda dev doğal göller görenleri büyülüyor

    Sporculardan Yakup Varol da, "Dere Beryan Gölü dediğimiz göle daha önce kimse gelmemişti. Burada daha çok göl var. Herkesi buraya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

     
  • Kato Dağı'nda dev doğal göller görenleri büyülüyor
  • Kato Dağı'nda dev doğal göller görenleri büyülüyor
  • Kato Dağı'nda dev doğal göller görenleri büyülüyor

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