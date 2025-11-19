Habertürk
        Katrin Kerkhofs: Dünya turumuz nihayet başladı - Magazin haberleri

        Katrin Kerkhofs: Dünya turumuz nihayet başladı

        Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs, kızları Lulu ve oğulları Ciro ile hayalini kurdukları dünya turuna çıktı. Çift, ilk durakları Bali'de gün batımının tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 20:58 Güncelleme: 19.11.2025 - 20:58
        "Dünya turumuz nihayet başladı"
        Galatasaray'ın Belçikalı eski yıldızı Dries Mertens ile eşi Katrin Kerkhofs, kızları Lulu ve oğulları Ciro ile birlikte büyük bir maceraya atıldı.

        Emekli futbolcu ve ailesi, hayalini kurdukları dünya turuna çıktı. Katrin Kerkhofs, ilk durakları olan Bali’den gün batımından fotoğrafları paylaştı.

        Katrin Kerkhofs, paylaşımında; "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz dünya turumuz nihayet başladı. İlk durağımız Bali. Dünyanın öbür ucuna iki küçük çocukla seyahat ederken bazı iniş - çıkışlar yaşadık ama ilk gün batımımız tüm yorgunluğu unutturdu" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

