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        Haberler Magazin Katrin Kerkhofs'tan, Lucas Torreira'ya: Dikkat et, o benim - Magazin haberleri

        Katrin Kerkhofs'tan, Lucas Torreira'ya: Dikkat et, o benim

        Galatasaraylı Lucas Torreira, sosyal medya hesabında doğum günü paylaşımlarında bulunurken, takım arkadaşı Dries Mertens ile birlikte verdiği poz dikkat çekti. Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, bu paylaşımına esprili bir yanıt vererek; "Dikkat et, o benim" şeklinde bir yorum yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 08:34 Güncelleme: 12.02.2025 - 08:34
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        "Dikkat et, o benim"
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        Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz yıl Devrim Özkan ile ilişkisine ikinci bir şans vermiş, ancak evlilik yolunda ilerledikleri iddialarının ardından ikili yeniden ayrılmıştı. Torreira, son dönemde yaşadığı duygusal iniş - çıkışlarla gündem olmuştu.

        Lucas Torreira, 29'uncu yaş gününü takım arkadaşlarıyla birlikte özel bir partide kutladı. Bu eğlenceli kutlamadan fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan futbolcu, doğum günü partisinde keyifli anlar yaşadı.

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        Paylaşımında ise "Ailede parti. Harika insanlarla çevrili. Sevgi gösterdiğiniz için hepinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

        Lucas Torreira’nın paylaştığı fotoğraflardan birine, Dries Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs’tan dikkat çekici bir yorum geldi.

        Kerkhofs; Lucas Torreira ile eşi Mertens’in birlikte olduğu bir fotoğrafın altına; "Dikkat et, o benim!" yorumunu yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Katrin Kerkhofs
        #Lucas Torreira
        #Dries Mertens
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