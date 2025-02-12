Katrin Kerkhofs'tan, Lucas Torreira'ya: Dikkat et, o benim Galatasaraylı Lucas Torreira, sosyal medya hesabında doğum günü paylaşımlarında bulunurken, takım arkadaşı Dries Mertens ile birlikte verdiği poz dikkat çekti. Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, bu paylaşımına esprili bir yanıt vererek; "Dikkat et, o benim" şeklinde bir yorum yaptı

Habertürk Giriş: 12.02.2025 - 08:34 Güncelleme: 12.02.2025 - 08:34 facebook

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