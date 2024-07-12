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        Haberler Dünyadan Katy Perry ile Orlando Bloom İtalya tatilinde - Magazin haberleri

        Katy Perry ile Orlando Bloom İtalya tatilinde

        Ünlüler dünyasının gözde çifti; Katy Perry ile Orlando Bloom, 4 yaşındaki kızları Daisy ile birlikte Sardunya Adası'ndaki tatillerinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:39
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        Şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom çifti, İtalya tatilinde görüntülendi.
        Ünlü çift, İtalya'nın ünlü tatil adası Sardunya'ya gitti.

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        Çiftin birkaç gün boyunca güneşlenirken ve denize girerken fotoğrafları çekildi.

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        47 yaşındaki Orlando Bloom, Porto Cervo bölgesinde denize girerken fotoğraflandığında, bir hayli formda hali dikkat çekti.

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        4 yaşındaki kızları Daisy de Katy Perry ile Orlando Bloom'a eşlik etti.

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        Bu fotoğraflar; Orlando Bloom'un 8 yıl önce çıplak halde kano sürerken görüntülenmesinin ardından ailece ilk tatil fotoğrafları oldu.

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        Öte yandan 39 yaşındaki Katy Perry, uzun zamandır beklenen altıncı albümü '143'ten ilk şarkısı 'Woman's World'ü yeni yayımladı.

        #orlando bloom
        #Katy Perry
        #tatil
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