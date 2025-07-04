Katy Perry ile Orlando Bloom sonunda ayrılığı doğruladı: Önceliğimiz kızımız

Katy Perry ve Orlando Bloom'un ayrılık haberi haziranda çıktığından bu yana, çift sessizliğini koruyordu. İkili, ayrılık haberlerinden günler sonra açıklama yaptı. 40 yaşındaki şarkıcı Perry ile 48 yaşındaki oyuncu Bloom'un sözcüsü, yaklaşık 12 yıldır birlikte olan nişanlı çiftin son birkaç aydır ilişki biçimlerini sadece ebeveynliğe odaklanmak için değiştirdiklerini doğruladı.

Sözcü; "Bir aile olarak birlikte görülmeye devam edecekler. Çünkü ortak öncelikleri kızlarını sevgi, istikrar ve karşılıklı saygıyla büyütmek. Bu, her zaman böyle olacak" dedi.

REKLAM

Katy Perry ile Orlando Bloom ikilisinin 2020'de Daisy Dove adını verdikleri kızı dünyaya geldi. Perry, geçtiğimiz günlerde Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenen Lifetimes Dünya Turnesi'nin son gösterisi sırasında sahnede gözyaşlarını tutamamış, bu gözyaşları ayrılıkla ilgili olarak yorumlanmıştı.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Venedik'teki düğününe tek başına katılan Orlando Bloom ise oyuncu Sydney Sweeney ile şehrin sokaklarında gezerken görüntülenince, yeni bir aşk doğduğu söylentileri yayılmıştı.