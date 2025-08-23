Habertürk
        Haberler Dünyadan Katy Perry konser ekibiyle Miami sahilinde tatil yaptı - magazin haberleri

        Katy Perry konser ekibiyle Miami sahilinde tatil yaptı

        Orlando Bloom'dan ayrılmasının ardından eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ilişki yaşadığı söylentilerinin odağında yer alan Katy Perry, ekibiyle birlikte Miami sahilinde her şeyi geride bırakmış görünüyordu

        Giriş: 23.08.2025 - 11:50 Güncelleme: 23.08.2025 - 11:50
        Konser ekibiyle tatilde
        'Lifetimes' adlı dünya turnesi kapsamında art arda konserler veren Katy Perry, konserlerine kısa bir ara verince soluğu denizde aldı. 40 yaşındaki şarkıcı, konser ekibiyle birlikte Miami sahilinde yüzüp eğlenirken objektiflere yansıdı.

        Katy Perry, denizde ona eşlik eden neşeli arkadaş grubuyla mutlu bir görüntü verdi.

        Katy Perry, kumsalda tek başına objektife yakalandığı anlarda fit görünümüyle dikkat çekti.

        Dört yaşındaki kızının babası olan Orlando Bloom'dan yakın zamanda ayrılan Katy Perry, ardından eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile aşk dedikodularının merkezinde yer almıştı.

        2016'dan bu yana birlikte olduğu Bloom'dan iki ay önce ayrılan Katy Perry, temmuz ayı sonunda Montreal’daki bir restoranda, Trudeau ile akşam yemeği yerken görülmüştü.

