Katy Perry'nin klibine soruşturma

YASAKLI BÖLGEDE DANS ETTİ

Klipte Perry, S'Espalmador adasının halatlarla korunan ve yasaklı bir bölgeyi işaret eden kum tepelerinde dans ettiği görülüyor.

Açıklamaya göre 'Lifetimes' klibinin o bölgede çekilmesi "çevreye karşı suç" değil, ihlal olarak nitelendiriliyor.