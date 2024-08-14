Katy Perry'nin klibine soruşturma
Yeni şarkısı 'Lifetimes'a İspanya'da çektiği klip, Katy Perry'nin başını derde soktu. İspanyol yetkililer, çevreye zarar verdiği iddiasıyla Perry'nin klibi hakkında soruşturma başlattı
Katy Perry'nin yebi klibi yüzünden başı dertte. 39 yaşındaki şarkıcının, geçen hafta yayınlanan 'Lifetimes' adlı yeni şarkısının İspanya'nın Balear Adaları'nda çekilen klibi için soruşturma başlatıldı.
Balear Adaları Çevre Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın açıklamasında, yapım şirketinin, Ses Salines Tabiat Parkı'nın koruma altındaki kumullarında çekim yapmak için gerekli izni almadığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Müdürlük, Matias Vasquez adıyla da bilinen Stillz'in yönetmenliğini üstlendiği klibin çekilmesinin, plajda çevresel hasara neden olup olmadığını araştırıyor.
YASAKLI BÖLGEDE DANS ETTİ
Klipte Perry, S'Espalmador adasının halatlarla korunan ve yasaklı bir bölgeyi işaret eden kum tepelerinde dans ettiği görülüyor.
Açıklamaya göre 'Lifetimes' klibinin o bölgede çekilmesi "çevreye karşı suç" değil, ihlal olarak nitelendiriliyor.
Katy Perry cephesinden soruşturmayla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama gelmedi.
HELİKOPTERDEN DENİZE
Orlando Bloom ile birliktelik yaşayan ve bu ilişkisinden 4 yaşında Daisy adında bir kızı olan Perry, İtalya'nın Sardunya adasına yaptıkları tatilleri sırasında heyecan dolu bir deneyim yaşarken objektiflere yansımıştı.
Çift, önceki gün helikopterden denize atlamıştı.