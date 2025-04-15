Katy Perry uzaydan paylaştı

Yolcularının sadece kadınlardan oluştuğu tarihi uzay yolculuğu dün gerçekleşti. ABD'li milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in NS-31 misyonu kapsamında Teksas’taki fırlatma üssünden havalanan roket, yaklaşık 10 dakikalık bir sub - orbital yolculuk gerçekleştirdi.

Yolcular, uluslararası uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nı geçerek kısa bir süre yer çekimsiz ortamda serbestçe hareket etme şansı buldu.

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Uzay yolcuları; Jeff Bezos'un nişanlısı olarak tanınan ödüllü gazeteci Lauren Sanchez ile birlikte ünlü pop yıldızı Katy Perry, gazeteci ve sunucu Gayle King, NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, insan hakları aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'den oluştu.

Uçuş başarıyla gerçekleştikten sonra, kapsül Teksas Çölü'ne iniş yaptı.

Uzay yolculuğunun ardından duygularını; "Bu en yüksek zirve ve bilinmeyene teslim olmak, güvenmek. Bu deneyimi daha fazla tavsiye edemezdim" sözleriyle ifade eden Katy Perry, uzay yolculuğuna dair paylaşım geldi.

"HÂLÂ BU İNANILMAZ YOLCULUĞU YAŞIYORUM"

ABD'li şarkıcı, sırasında Karman Hattı’nı geçtikten kısa bir süre yerçekimsiz ortamda serbestçe hareket edip, Dünya'yı seyrettikleri anlara ait videoyu; "Bir gün yaşlandığınızda, başınızı kaldırıp merakla bakacak mısınız? Hâlâ bu inanılmaz yolculuğu yaşıyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.