        Haberler Dünyadan Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau aşklarını resmen ilan etti - magazin haberleri

        Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau aşklarını resmen ilan etti

        Bir restoranda baş başa görüntülenmelerinin ardından, geçtiğimiz haftalarda bir yatta sarmaş dolaş görülen ünlü şarkıcı Katy Perry ile Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, ilk kez el ele görüntü vererek ilişkilerini dünyaya duyurdu

        Giriş: 26.10.2025 - 14:24 Güncelleme: 26.10.2025 - 14:24
        Aşklarını resmen ilan ettiler
        Oyuncu Orlando Bloom'dan bir kızı olan Katy Perry'nin adı, 10 yıllık birlikteliğinin bitmesinin ardından, bir süredir Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile anılıyordu.

        Geçen yaz bir restoranda baş başa yemek yerken görülmelerinin ardından haklarında aşk dedikodusu çıkan ikili, geçtiğimiz haftalarda bir yatta sarmaş dolaş görüntülenmiş, artık aşk yaşadıklarına dair şüpheye yer kalmamıştı.

        Katy Perry'nin, 41'inci yaş gününü kutladığı Justin Trudeau ile el ele görüntülenmesiyle aşk, tüm dünyaya duyurulmuş oldu.

        Muhabirler, Katy Perry'in doğum gününü kutlarken, bir muhabir ünlü şarkıcıya çiçek hediye etti. İlk kez kamuoyu karşısına çıkan çift, sorulara gülümseyerek karşılık verip mekândan uzaklaştı.

        Katy Perry ile Justin Trudeau, temmuz ayında ünlü şarkıcının 'Lifetimes' adlı turnesi sırasında Kanada'nın Montreal kentinde birlikte akşam yemeği yerken görüldüklerinde ilk kez sevgili dedikoduları çıkmıştı. Akşam yemeğinden birkaç gün sonra Trudeau, pop yıldızının konserinde görülmüştü.

        O zamandan beri ikili gözlerden uzak kaldı, ancak teknede sarmaş dolaş çekilen fotoğrafları, Katy Perry ile Justin Trudeau'nun aşkını belgelemiş oldu.

        Katy Perry, geçtiğimiz haziran ayında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Orlando Bloom ile yollarını ayırmıştı. 2019'da nişanlanan Perry ile Bloom, inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından, 4 yaşındaki kızları Daisy Dove’un iyiliğini ön planda tutarak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Ayrılığı dostane bir şekilde gerçekleştiren Perry ile Bloom, ortak ebeveynlik konusunda iş birliği yapmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

        Justin Trudeau da geçtiğimiz yıl özel hayatıyla gündeme gelmişti. 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile boşandıklarını açıklayan Trudeau, 3 çocuk sahibi oldukları evliliklerini karşılıklı saygı çerçevesinde noktaladıklarını ve aile bağlarını korumaya devam edeceklerini ifade etmişti.

