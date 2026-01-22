Habertürk
        Haberler Dünyadan Katy Perry ile Justin Trudeau Davos Ekonomik Forumu'nda el ele

        Katy Perry ile Justin Trudeau Davos Ekonomik Forumu'nda el ele

        Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na el ele katılan Katy Perry ile Justin Trudeau, tüm dikkatleri üzerine topladı

        Giriş: 22.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:03
        Tüm gözler onlara çevrildi
        Katy Perry ile sevgilisi Justin Trudeau, dünya kamuoyu önünde ilk kez birlikte görüntü verdi. 41 yaşındaki pop yıldızı Perry ile 54 yaşındaki Kanada'nın eski başbakanı Trudeau, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen ve Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte gerçekleştirilen Küresel Yumuşak Güç Zirvesi'ne katıldı. Trudeau, zirvede bir konuşma yaparken, Perry de ekonomi ve siyasetten isimlerin arasında en öndeki yerini alarak sevgilisine destek verdi.

        Katy Perry ile Justin Trudeau etkinliğe girerken el ele tutuşarak ve kameralara gülümseyerek poz verdi. Trudeau konuşmasında, ülkelerin değerler, diplomasi ve uluslararası ilişkilerde iş birliği yoluyla uyguladıkları etki olarak tanımlanan 'yumuşak gücün' önemini vurguladı.

        Katy Perry ile Justin Trudeau'nun ilişkisi, ilk kez 2025'in yaz ayında Montreal buluşmasıyla ortaya çıkmış, ekim ayında Paris'te el ele görüntülenmişti.

        Katy Perry, geçen yıl haziran ayında 10 yıldır birlikte olduğu oyuncu Orlando Bloom ile yollarını ayırmıştı. 2019'da nişanlanan Perry ile Bloom, inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından, 4 yaşındaki kızları Daisy Dove’un iyiliğini ön planda tutarak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu.

        Katy Perry ile eski nişanlısı Orlando Bloom
        Katy Perry ile eski nişanlısı Orlando Bloom

        Justin Trudeau da 2024'te özel hayatıyla gündeme gelmişti. 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile boşandıklarını açıklayan Trudeau, 3 çocuk sahibi olduğu evliliğini karşılıklı saygı çerçevesinde noktaladıklarını ve aile bağlarını korumaya devam edeceklerini ifade etmişti.

        Justin Trudeau ile eski eşi Sophie Grégoire Trudeau
        Justin Trudeau ile eski eşi Sophie Grégoire Trudeau
