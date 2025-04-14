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        Haberler Dünyadan Katy Perry ve Lauren Sanchez'in de aralarında bulunduğu kadın mürettebatın tarihi uzay yolculuğu bugün - magazin haberleri

        Katy Perry ve Lauren Sanchez'in de aralarında bulunduğu kadın mürettebatın tarihi uzay yolculuğu bugün

        Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketinin gerçekleştireceği, sadece kadınlardan oluşan mürettebatın tarihi uzay yolculuğu bugün başlayacak. Pop yıldızı Katy Perry ile Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez ile birlikte dört yolcunun daha katılacağı yolculuk için geri sayım başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 10:20 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:32
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        Tarihi uzay yolculuğu bugün
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        Mürettebatın sadece kadınlardan oluştuğu tarihi uzay yolculuğu bugün gerçekleşecek. ABD'li milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak uçuş için geri sayım başladı.

        Jeff Bezos'un nişanlısı olarak tanınan ödüllü bir eski gazeteci olan Lauren Sanchez ile birlikte ünlü pop yıldızı Katy Perry, gazeteci ve sunucu Gayle King, NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, insan hakları aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn, uzayın sınırına giden ilk kadın ekibini oluşturuyor.

        'New Shepard' adlı roketle yapılacak yolculuğun, Blue Origin şirketinin Teksas'taki Van Horn bölgesinde bulunan fırlatma merkezinden Türkiye saatiyle 16.30'da başlaması bekleniyor. Uçuş, Blue Origin'in internet ve sosyal medya sayfalarından canlı olarak yayınlanacak. Mürettebat, uzay gemisinin 11'inci insanlı uçuşunda yer alacak ve yolculuk yaklaşık 11 dakika sürecek. Yolcular, roketle uzaya ulaştıklarında, Dünya'ya geri dönmeden önce yaklaşık dört dakika roketin etrafında süzülebilecekler.

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        Uzay şirketinden yapılan açıklamada; "Onlar kapsülün çok büyük pencerelerinden Dünya'nın manzarasını seyrederken birkaç dakika boyunca ağırlıksızlık yaşayacaklar" ifadesini kullandı.

        Lauren Sanchez, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada, yolcuların hepsinin Dünya'ya karşı derin bir sevgiyle geri döneceklerini söylerken, bunu gelecek nesillere ilham vermek için kullanacaklarını umduğunu belirtmişti.

        Katy Perry de yolculuk hakkında;"Heyecanlıyım ve içimde kelebekler uçuşuyor. Uzayı gördükten sonra kazanacağım perspektif ve anlatabileceğim hikâyeler için çok heyecanlıyım" yorumunu yapmıştı.

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        #Jeff Bezos
        #Lauren Sanchez
        #Katy Perry
        #uzay yolculuğu
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