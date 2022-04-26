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Kavaken'e 500 bin dolar yatırım

Şirketler için yapay zekâ ve makine öğrenmesi temiz enerji+teknoloji (clean-tech) odağında çözümler geliştiren girişim Kavaken, Re-Pie Portföy ve Boğaziçi Ventures ile birlikte Osman Arlı, Yağız Gökdemir, Muhammet Kaya, Olcayto Yiğit ve Yetik Kadri Mert gibi yatırımcılardan toplam 500 bin dolar yatırım aldığını duyurdu

Kavaken'e 500 bin dolar yatırım
HABERTURK.COM

Yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy Yönetimi, yenilenebilir enerji sektörüne yapay zekâ ve makine öğrenmesi odağında çözümler geliştiren girişimlerden Kavaken’e yatırım yaptığını açıkladı.

Buna göre, Kavaken, Re-Pie Portföy ile birlikte Boğaziçi Ventures, Osman Arlı, Yağız Gökdemir, Muhammet Kaya, Olcayto Yiğit ve Yetik Kadri Mert gibi yatırımcılardan toplam 500 bin dolar yatırım aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Re-Pie Portföy Kurucu Ortak ve Yönetimi Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, "Temiz enerji (clean-tech) alanındaki çözümü başarılı bir şekilde ilerleyip Kavaken olarak spin-off edilince ekibe ve büyüme potansiyeline inandığımız için yatırım yaptık. Ayrıca portföyümüzdeki mevcut sektörlerde büyümeye devam etmenin yanı sıra sağlık, e-ticaret ve teknoloji alanlarında da önümüzdeki aylar içinde yatırımlarımız olacak. İnovatif ürün ve veya hizmetleri ile yurtdışına açılabilecek, ihracat yapabilecek ve mevcut portföy şirketlerimiz ile sinerji yaratabileceğimiz girişimleri tercih ediyoruz" dedi.

Re-Pie Portföy Yönetimi, son yıllarda Getir, Turk.net, Colendi, BinBin, Easycep, Inofab, Musixen, Hasfin, Arvis Games, tiplay studio, Zebra Electronics, Tırport ve Düşyeri gibi girişimlere yatırım yapmıştı.

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