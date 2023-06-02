Kavgayı ayırmak isteyen amcasını öldürdü

AA

İzmir'de bir kişi, amcasını tabancayla öldürdü.

Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde babasıyla tartışan E.Ü. (38), kavgayı ayırmak için araya giren amcası Galip Ü.'ye (40) 3 el ateş etti.

Ağır yaralanan Galip Ü., olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Galip Ü'nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan E.Ü'nün madde bağımlısı olduğu ve bu nedenle bir süre tedavi gördüğü öğrenildi.