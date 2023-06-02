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Haberler Gündem 3. Sayfa Kavgayı ayırmak isteyen amcasını öldürdü
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Babasıyla tartışırken, kavgayı ayırmak isteyen amcasını öldürdü

İzmir'de baba oğulun tartışması kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşi ve yeğenini ayırmak için araya giren Galip Ü., tabancayla vurularak hayatını kaybetti

Kavgayı ayırmak isteyen amcasını öldürdü
AA

İzmir'de bir kişi, amcasını tabancayla öldürdü.

Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde babasıyla tartışan E.Ü. (38), kavgayı ayırmak için araya giren amcası Galip Ü.'ye (40) 3 el ateş etti.

Ağır yaralanan Galip Ü., olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Galip Ü'nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan E.Ü'nün madde bağımlısı olduğu ve bu nedenle bir süre tedavi gördüğü öğrenildi.

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