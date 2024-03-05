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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavşakta birbirlerine girdiler: 1 ölü, 1 yaralı

        Kavşakta birbirlerine girdiler: 1 ölü, 1 yaralı

        Kütahya'da kavşakta TIR ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 63 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 01:35 Güncelleme: 05.03.2024 - 01:35
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        Kavşakta birbirlerine girdiler: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kütahya'da kavşakta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ahmet Sait Gökgün (63) hayatını kaybetti, eşi Aynur Gökgün (54) yaralandı.

        Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 14’ncü kilometresindeki Ahmetoluğu kavşağında meydana geldi. Ahmet Sait Gökgün idaresindeki otomobil, kavşakta Abdülkadir Gedik yönetimindeki TIR ile çarpıştı.

        Fotoğraf: AA

        SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç sürücüsü Ahmet Sait Gökgün’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Yalanan eşi Aynur Gökgün ise ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü Gökgün’ün cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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