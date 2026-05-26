        Haberler Keşfet Kavurma yaparken bu hatadan kaçının! Bu bayram mutfağın şefi siz olun: Kurumayan, sertleşmeyen, ağızda eriyen nefis kavurma tarifi!

        Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte mutfaklarda o çok tanıdık ve sevilen telaş başladı. Lokum gibi yumuşacık, tam kıvamında ve ağızda dağılan bir kavurma yapmak sanıldığı kadar zor değil, sadece ustaların sırrı olan birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. Sevdiklerinize parmaklarını yedirtecek o nefis tarifin tüm aşamaları haberimizin devamında!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 12:35 Güncelleme:
        1

        Bayram sabahlarının coşkusuna eşlik eden mis kokulu kavurmalar, doğru pişirme teknikleriyle buluştuğunda adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor. Eti sertleştirmeden, kendi suyunda ağır ağır pişen o mükemmel kavurmanın formülünü adım adım araştırdık. Bayram sofranızın yıldızı olacak efsanevi tarifin sırları işte detaylarda...

        2

        TAM KIVAMINDA KAVURMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Kusursuz bir lezzet için malzeme listesini sade tutmak, etin kendi tadını ön plana çıkaracaktır. İhtiyacınız olan malzemeler şunlar:

        1 kilogram dana veya koyun eti (tercihen but veya sırt kısmından, sinirleri dikkatlice temizlenmiş, kuşbaşı doğranmış)

        150-200 gram iç yağı veya kuyruk yağı (kavurmaya asıl karakteristik lezzetini veren detay)

        1 tatlı kaşığı tuz (miktarı damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

        Yarım çay kaşığı karabiber

        Yarım çay kaşığı kekik veya pul biber (tamamen isteğe bağlı)

        3

        ETİ DİNLENDİRMEK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

        Tarifin yapılış aşamalarına geçmeden önce en kritik noktayı hatırlatmakta fayda var. Kurban kesildikten hemen sonra etin aceleyle tencereye girmesi, kavurmanın sert kalmasına yol açar.

        4

        Etin ideal lezzetine ulaşması için serin bir yerde veya buzdolabında en az 24 saat dinlendirilmesi şarttır. Dinlenmiş et, çok daha kısa sürede yumuşayacak ve lezzetini ikiye katlayacaktır.

        5

        ETİ MÜHÜRLEME VE PİŞİRME AŞAMALARI

        Kavurma yaparken ısıyı eşit dağıtan döküm veya kalın tabanlı çelik bir tencere kullanmak alacağınız sonucu doğrudan etkiler.

        Öncelikle tencerenizi ocağa alın ve iyice ısıtın. Küp küp doğradığınız iç yağını veya kuyruk yağını tencereye ekleyin.

        6

        Kısık ateşte yağların tamamen erimesini bekleyin. Eriyen yağın içinde kalan kıkırdak parçalarını yanmamaları için bir kevgir yardımıyla tencereden mutlaka alın.

        7

        Tencerede kalan erimiş ve ısınmış yağın içine, kuşbaşı doğranmış etleri ilave edin. Ocağın altını açın ve etleri yüksek ateşte tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak mühürleyin. Bu işlem, etin lezzetli suyunun içeride hapsolmasını sağlayacaktır.

        8

        LOKUM GİBİ YUMUŞAMASI İÇİN BEKLEME SÜRECİ

        Etler kavrulup kendi suyunu saldığında ve rengi tamamen döndüğünde ocağın altını en kısık konuma getirin. Tencerenin kapağını hiç hava almayacak şekilde sıkıca kapatın. Etler kendi suyunu tamamen çekene kadar, yaklaşık 1 ile 1.5 saat boyunca yavaş yavaş pişmeye bırakın.

        9

        Eğer etler suyunu çekmiş ama hala istediğiniz yumuşaklığa gelmemişse, çok az miktarda (yaklaşık yarım çay bardağı) sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Pişme esnasında tencereye kesinlikle soğuk su girmemelidir.

        10

        TUZ VE BAHARATLARIN EKLENMESİYLE FİNAL

        Etler tamamen yumuşayıp adeta lokum kıvamına geldiğinde, ocaktan almaya birkaç dakika kala tuzunu, karabiberini ve seviyorsanız diğer baharatlarını ekleyin.

        11

        Tuzu en başta eklemek etin suyunu erken salmasına ve sertleşmesine neden olacağı için bu adımı en sona bırakmak mutfaktaki en önemli kuraldır. Baharatlarla harmanlanmış nefis kavurmanızı servis tabaklarına alarak sıcak sıcak sunabilirsiniz. Afiyet olsun!

