Kawasaki - Kashima maçı ne zaman?

Japonya Lig Kupası Çeyrek Final maçında Kawasaki ile Kashima, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Kawasaki 1 puanla 6. sırada, Kashima 1 puanla 5. sırada bulunuyor. Kawasaki, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kashima, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 487 kodlu maçı oynayanlar; Kawasaki galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.30, Kashima galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Kawasaki son haftadaki Gamba Osaka müsabasında 2-0 yenildi.

Kashima ise Hiroshima maçında 3-1 yenildi.

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