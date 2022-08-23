Tanyolaç da Çilingiroğlu'nun gönderisine "İyi ki bizi seçmiş canım evladım. Aslanım, kuzum 16 oldu. Zaman su gibi akıp gidiyor... Sağlıkla, mutlulukla şansla yeni bir yıl diliyorum. Allah karşısına iyi insanlar çıkartsın." sözleriyle karşılık verdi.