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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16. yaşına bastı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Tanyolaç, oğluna "Evlat... Seni ilk gördüğüm an aşık oldum!" sözleriyle seslendi

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  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Feraye Tanyolaç'ın spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya, 16. yaşına girdi.
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Tanyolaç, oğlunun doğum anında çekilen fotoğraflarını yayınladı. 
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    "HOŞ GELDİN 16"

    Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun da yer aldığı kareyi paylaşan Feraye Tanyolaç, gönderisine "Evlat... Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! Hoş geldin 16..." notunu düştü.
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    "İYİ Kİ BENİ SEÇMİŞ CANIM OĞLUM"

    Kaya Çilingiroğlu da oğlunun fotoğraflarını "İyi ki beni seçmiş canım oğlum, seni çok seviyorum." ifadeleriyle yayınladı.
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Tanyolaç da Çilingiroğlu'nun gönderisine "İyi ki bizi seçmiş canım evladım. Aslanım, kuzum 16 oldu. Zaman su gibi akıp gidiyor... Sağlıkla, mutlulukla şansla yeni bir yıl diliyorum. Allah karşısına iyi insanlar çıkartsın." sözleriyle karşılık verdi. 
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    "SENİ ÇOK SEVİYORUM KAYA'CIĞIM"

    Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına eski eşi Hülya Avşar da "Seni çok seviyorum mutlu yıllar Kaya'cığım." yorumunu yaptı. 
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    8 YIL SÜREN EVLİLİK

    Öte yandan Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar, 8 yıl süren evliliklerini 2005'te bitirmişti. İkilinin bu birlikteliğinden Zehra adında kızları var.
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Ünlü isim, daha sonra Feraye Tanyolaç ile 2009'da dünyaevine girmişti. Ancak ikili, 2014 yılında yollarını ayırmıştı.
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Ceyda Ateş ile kızı Talia
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti ve oğulları Ediz
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten ve kızları Ada
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli ile kızları Lara Jemine ve Lily Koi 
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ile oğulları Marsel
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte..
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Merve Özbey-Kenan Koçak ile kızları Elif Özüm
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti ve oğulları Efehan
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 yaşında: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! - Magazin haberleri

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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