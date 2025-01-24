"Kaybedecek tek bir günümüz yok"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın 23 Ekim 2024'te Erdek Körfezi'nde yeniden başladığını söyledi. Müsilajın 5 Aralık'a kadar İzmit Körfezi'ne kadar ulaşarak bütün Marmara'ya yayıldığını belirten Sarı, "Müsilaj halihazırda yüzeyden itibaren 30 metre derinliğe kadar Marmara'nın 11 bin 350 kilometrekarelik yüzey alanının ilk 30 metresini örümcek ağı gibi sarmış durumda" dedi.

Sarı, müsilajın ortaya çıkış nedenlerinden birinin de kirlilik olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şu anda Marmara Denizi'nin çevresinde 25 milyon insan yaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, en iyi olasılıkla yüzde 51,7'sini ileri biyolojik arıtmadan geçiriyoruz, geri kalan yani bunun dışındakiler hiç arıtılmadan ya da doğru düzgün arıtılmadan denize gidiyor. Yani Marmara Denizi'nin çevresinde yaşayan her iki kişiden birinin atığı arıtılmadan denize gidiyor.

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Diğer taraftan denize boca ettiğimiz kısımlarda da esasında çok yanlış bir uygulama içindeyiz. Derin deşarj diye Marmara Denizi'ni bugünlere getiren bir yanlış uygulama yayılmış. Marmara Denizi'nin sahip olduğu ikili akıntı yapısı kapsamında 30 metre altına verilen atıkların Karadeniz'e götürülerek sorunun çözüleceğinin düşünülmesi yanlış bir anlayıştır. Doğada hiçbir şey yok olmaz, döner dolaşır yine sizi bulur. İşte Marmara Denizi'nin derinliklerine vermeye başladığımız atıklar en sonunda kirlilik yükünü öyle bir noktaya taşıdı ki şu anda denizde çok felaket boyutta yoğun bir şekilde müsilajla karşı karşıyayız."

"ÇOK ÜZGÜNÜM, KEŞKE SÖYLEDİKLERİ DOĞRU OLSA"

Marmara Denizi'nin ciddi bir atık ve kirlilik içinde olduğunu anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Derin deşarjı ancak atıkları ileri biyolojik arıtmadan geçirdikten sonra zarar vermemesi için 40 metrenin altına deşarj ederiz. Şu anda çok üzgünüm, Marmara Denizi'nin çevresinde yüzlerce boru var, bunları belediye yetkililerine söylediğiniz zaman 'Hocam o borular eskide kaldı, biz onların hepsini kuşaklama projeleriyle aldık, kolektörlerle topladık, arıtma tesislerine bağladık, arıtıyoruz.' diyorlar. Çok üzgünüm, keşke söyledikleri doğru olsaydı.