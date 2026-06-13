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        Haberler Gündem Kaybolan kişiyi arayan ekibin botu devrildi, bir AFAD personeli hayatını kaybetti

        Kaybolan kişiyi arayan ekibin botu devrildi, bir AFAD personeli hayatını kaybetti

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada bir AFAD personeli hayatını kaybederken, bölgede yürütülen arama çalışmaları acı haberle sarsıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 20:22 Güncelleme:
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        Fırtına Deresi'nde acı kayıp!
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında görevli AFAD ekibini taşıyan botun kayaya çarparak devrilmesi sonucu 1 personel hayatını kaybetti.

        Fırtına Deresinde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında AFAD ekibi çalışma yürüttü.

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        #fırtına deresi
        #AFAD Fırtına deresi
        #rize
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