Kaybolan kişiyi arayan ekibin botu devrildi, bir AFAD personeli hayatını kaybetti
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada bir AFAD personeli hayatını kaybederken, bölgede yürütülen arama çalışmaları acı haberle sarsıldı
Giriş: 13 Haziran 2026 - 20:22 Güncelleme:
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında görevli AFAD ekibini taşıyan botun kayaya çarparak devrilmesi sonucu 1 personel hayatını kaybetti.
Fırtına Deresinde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında AFAD ekibi çalışma yürüttü.
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