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Stresi ve kaygıyı azalttığı bilimsel olarak kanıtlanan 6 şarkı!

Müzik ruhun gıdasıdır sözü boşa söylenmiyor. İnsanın ruh haline göre her çeşit müzik türü neredeyse mevcut. Bazı şarkılar insanları hüzünlendirip anılarını canlandırırken, bazı şarkılar ise neşelendirip, rahatlatıyor. Dünya genelinde tam 300’ün üzerinde üniversite müzik terapisi üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi veriyor. Müzik ile tedavi yöntemlerinden birisi de anksiyete ve stres için kullanılıyor.

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  • Kaygıyı ve stresi yüzde 65 azaltıyor! Stresi ve kaygıyı azalttığı bilimsel olarak kanıtlanan 6 şarkı!

    KAYGI VE STRESİ YÜZDE 65 AZALTIYORLAR!

    Mindlab Enstitüsü ile beraber çalışan Dr. Lewis-Hodgson, şarkılar arasında bazılarının anksiyete ve stresi azalttığını kanıtladı. Araştırmaya göre şarkılar kişilerin kalp atışını, nefes ve kan basıncını pozitif yönde etkiliyor.
  • Kaygıyı ve stresi yüzde 65 azaltıyor! Stresi ve kaygıyı azalttığı bilimsel olarak kanıtlanan 6 şarkı!

    Enstitü çalışma sonucunda kaygıyı yüzde 65’e kadar düşüren çalma listesi yayımladı. Liste oluşturulurken, müzik dinleyen 40 kadının beyin işlemleri incelendi ve veriler elde edildi.
  • Kaygıyı ve stresi yüzde 65 azaltıyor! Stresi ve kaygıyı azalttığı bilimsel olarak kanıtlanan 6 şarkı!

    1.ALL SAİNTS – “PURE SHORES”

    Lewis-Hodgson’un sıralamasında yer alan şarkı All Saints’in “Pure Shpres” anksiyete ve stresi azaltıyor. Şarkının arka planın da çift bas klavye ve yunus sesleri kullanılıyor, ayrıca şarkının sözlerinde rahatlama ve gevşeme kelimeleri yer alıyor.
  • Kaygıyı ve stresi yüzde 65 azaltıyor! Stresi ve kaygıyı azalttığı bilimsel olarak kanıtlanan 6 şarkı!

    2.MOZART- “CANZONERRA SULL’ARİA”

    Mozart’ın bu bestesi, Figaro’nun Düğünü’nün 3. Perdesinden kısa bir düettir. Bestede Obua ve telli çalgılar kullanılıyor. Beste 62 dizeden oluşuyor. Aynı zamanda 1995 yapımı ‘Esaretin Bedeli’ filminde de kullanılmıştır.
  • Kaygıyı ve stresi yüzde 65 azaltıyor! Stresi ve kaygıyı azalttığı bilimsel olarak kanıtlanan 6 şarkı!

    3.COLDPLAY-“STRAWBERRY SWİNG”

    Ünlü müzik grubu Coldplay’in parçası “Strawberry Swing” şarkısı listede yerini alıyor. 2009 yılında piyasaya çıkan şarkı yine anksiyete ve strese iyi geliyor.
  • Kaygıyı ve stresi yüzde 65 azaltıyor! Stresi ve kaygıyı azalttığı bilimsel olarak kanıtlanan 6 şarkı!

    4.ENYA – “WATERMARK”

    Enya’nın Watermark şarkısı ilk albümünde yer alıyor. Şarkı Warner Music UK’nin yapımcısı Rod  Dickins’in çok hoşuna gitmiştir. Dickins bu şarkıyı dinledikten sonra daha iyi uyuduğunu ifade etmiştir.
  • Kaygıyı ve stresi yüzde 65 azaltıyor! Stresi ve kaygıyı azalttığı bilimsel olarak kanıtlanan 6 şarkı!

    5.DJ SHAH – “MELLOMANIAC”

    Shah tarafından bestelenen “Mellomaniac” parçası anksiyete ve stresi azaltan müziklerden birisi.
  • Kaygıyı ve stresi yüzde 65 azaltıyor! Stresi ve kaygıyı azalttığı bilimsel olarak kanıtlanan 6 şarkı!

    6.MARCONİ UNİON – “WEİGHTLESS”

    Mindlab tarafından “Weightless” şarkısı 2011’de dünyanın en rahatlatıcı şarkısı olarak seçildi. Araştırma bu özellikle bu şarkının diğerlerine göre yüzde 11 daha fazla rahatlatıcı etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Şarkı kaygı ve stresi ise yüzde 65’e kadar azaltıyor. İngiliz Ses Terapisi Akademisi tarafından onaylanmıştır.

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