6.MARCONİ UNİON – “WEİGHTLESS”

Mindlab tarafından “Weightless” şarkısı 2011’de dünyanın en rahatlatıcı şarkısı olarak seçildi. Araştırma bu özellikle bu şarkının diğerlerine göre yüzde 11 daha fazla rahatlatıcı etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Şarkı kaygı ve stresi ise yüzde 65’e kadar azaltıyor. İngiliz Ses Terapisi Akademisi tarafından onaylanmıştır.