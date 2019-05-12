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Kayıp Ecrin'in annesinin Anneler Günü'nde acı bekleyişi sürüyor

DHA

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 6 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor. Anne Sevcan Kurnaz, Anneler Günü’nde kızından gelecek mutlu bir haberi gözyaşları içinde bekliyor.

Kayıp Ecrin

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu.



DHA'nın haberine göre, aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve jandarma komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Arama Kurtarma çalışmalarında 6’ıncı gün için ekipler bölgede çalışmalarına devam etti.



Çalışmalara AFAD’a ait 3 canlı arama köpeği, 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra köpeği ile emniyete ait 1 iz takip köpeği ve jandarmaya ait 1 iz takip köpeğinin katıldığı belirtildi. Ayrıca jandarma komando ekipleri bugün Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışmalarını sürdürdü.

İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten de 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz ve yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Anneler Günü’nde evladından gelecek bir haber ağlayarak bekleyen Sevcan Kurnaz, “Kızım yok ne hissedebilirim. Benim kızım daha el kadardı buralarda oynuyordu. Bana bir düşmanlığınız varsa benden alsaydınız. Veya eşime ve aileme bir düşmanlığınız varsa onlardan alsaydınız. Çocuğumdan ne istediniz. 1,5 yaşında daha anne zor diyordu" dedi.



"BİRİNİN KAÇIRDIĞINDAN MI ŞÜPHELENİYORSUNUZ" SORUSUNA YANIT!

Bir basın mensubunun 'Birinin kaçırdığından mı şüpheleniyorsunuz’ sorusu üzerine Kurnaz, “Başka ne olabilir bilmiyorum. Ormanda yok. Keşke olsa da burada söylesem ben şundan şüpheleniyorum desem. Yok ki. Benim kimseye bir düşmanlığım yoktur ama başkasını bilmiyorum ki. Benden çıkarsalardı. Bizden çıkarsalardı el kadar çocuğumdan değil" diye konuştu.



Küçük çocuğun üvey dedesi Nuri Kurnaz, ise “Ecrin’den bir iğnenin ucu kadar bile hiçbir bilgimiz yok. Henüz bir bilgiye ulaşmış değiliz. Ekiplerimizden Allah razı olsun. Arama çalışmaları devam ediyor. Henüz bir sonuç almış değiliz. İnşallah en kısa zamanda bir şeylere ulaşacağız. Bu gün 6’ıncı gün sabırla umutla bekliyoruz. İlk iki gün evin yakın çevresinde arandı. Aramalar giderek genişletildi. Şu an 4 kilometreye kadar aranan çember genişletildi. İçimiz yanıyor. Jandarma, AFAD ekibimiz elinden geleni yapıyor Allah devletimize zeval vermesin. Herkes elinden geleni yapıyor. Annesi hamile çok üzgün durumda. Tabi annedir durumu daha farklı oluyor. hepimiz üzgünüz" şeklinde konuştu.

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