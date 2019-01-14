Bartın'da, Kurucaşile'ye bağlı Hacı Köyü'nde oturan Remzi Demirel'e (80) ait 1 yaşındaki tay, 3 gün önce kayboldu. Köylülerin aramalarına rağmen tay bulunamadı. Bu sabah ava çıkan avcılar, köye bağlı Gökçukur mevkiinde tayın ölüsünü gördü.

DHA'da yer alan habere göre avcılar, tayı ayıların parçaladığını ayak izlerinden tespit ettiklerini söyledi. Remzi Demirel, sadece kemikleri kalan tayının ölüsünü büyük bir üzüntüyle toprağa gömdü.

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