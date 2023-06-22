Kayıp Titanic denizaltısında trajik detay!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp Titanic denizaltısında trajik detay

Kayıp Titanic denizaltısında yer alan isimlerden OceanGate CEO'su Stockton Rush'un eşi Wendy Rush'ın, 1912'deki Titanic kazasında ölen Isidor Straus ve eşi Ida Straus'un büyük büyük torunu olduğu ortaya çıktı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kayıp Titanic denizaltısında trajik detay!

    Pazar günü Titanic'in enkazına yapılan dalış sırasında kaybolan denizaltıyı kullanan OceanGate'in CEO'su Stockton Rush'ın eşi Wendy Rush, arşiv kayıtlarına göre 1912 yılında Titanic battığında ölen 2 birinci sınıf yolcunun yakını.
  • Kayıp Titanic denizaltısında trajik detay!

    Asıl adı Wendy Hollings Weil olan Wendy Rush, 1986 yılında Stockton Rush ile evlendi. Linkedin sayfasında son iki yıl içinde Titanic enkazına yapılan 3 OceanGate seferine katıldığı; şirketin iletişim direktörü olarak görev yaptığı ve şirketin vakfının uzun süredir yönetim kurulu üyesi olduğu yazıyor.
  • Kayıp Titanic denizaltısında trajik detay!

    New York Times'ın haberine göre Wendy Rush, Titanic seferinde gemide bulunan perakendeci Isidor Straus ve eşi Ida'nın büyük büyük torunu. Wendy Rush, Straus'ların kızlarından biri olan ve 1905 yılında Dr. Richard Weil ile evlenen Minnie'nin soyundan geliyor. 1845'te doğan Isidor Straus, dünyaca ünlü Macy's mağazasının ortakları arasında yer alıyordu. 
  • Kayıp Titanic denizaltısında trajik detay!

    Rush'ın Titanic'teki ataları ise trajik aşk hikayeleriyle biliniyor.

    Dönemin gazete haberlerine göre faciadan kurtulanlar, Isidor Straus'un, kadınlar ve çocuklar hala batan gemiden kaçmayı beklerken bir filikada oturmayı reddettiğini gördüklerini anlatmış. 40 yıllık eşi Ida Straus da bunun kocasını terk etmeyeceğini açıklamış ve gemi batarken ikisi Titanic'in güvertesinde kol kola görülmüş.
  • Kayıp Titanic denizaltısında trajik detay!

    Straus'ların hikayesinin kurgulanmış versiyonu, 1997 yapımı James Cameron'ın filminde ölümsüzleştirilmişti.

     

    Filmde sular kulübelerinin etrafında yükselirken yatakta kucaklaşan yaşlı bir çiftin dokunaklı görüntüsünün Straus'ları temsil ettiği ifade edilmişti.
  • Kayıp Titanic denizaltısında trajik detay!

    New York Times arşivlerine göre, Isidor Straus'un cesedinin Titanik battıktan yaklaşık iki hafta sonra denizde bulunduğunu, Ida Straus'un kalıntılarına ise hiçbir zaman ulaşılamadı.
  • Kayıp Titanic denizaltısında trajik detay!

    ZAMAN DARALIYOR 

    Öte yandan denizaltıdakileri arama çalışmaları halen sürerken, kaybolanların TSİ 14.00 sularında 96 saatlik oksijeninin tükendiği tahmin ediliyor.

     
  • Kayıp Titanic denizaltısında trajik detay!

    18 Haziran sabahı yola çıkan gemide mürettabatın yalnızca 96 saatlik oksijen kaynağı vardı. Ancak uzmanlar hava kaynağının bir dizi faktöre bağlı olduğunun da altını çizdi.
  • Kayıp Titanic denizaltısında trajik detay!

    Zamana karşı yarışan kurtarma ekipleri, üst üste ikinci kez su altında tespit ettikleri seslerle umutlandıklarını dile getirdi. Seslerin kaynağının henüz belirlenemediği söyleyen yetkililer, yüksek ihtimalle kayıp gemiden gelmiş olabileceğini belirtti.
  • Kayıp Titanic denizaltısında trajik detay!

    * Haberin görselleri Associated Press ve Wikipedia'dan servis edilmiştir.

Haberi Hazırlayan : İrem Kuşoğlu
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.