Kayıp Titanic denizaltısında trajik detay!

Asıl adı Wendy Hollings Weil olan Wendy Rush, 1986 yılında Stockton Rush ile evlendi. Linkedin sayfasında son iki yıl içinde Titanic enkazına yapılan 3 OceanGate seferine katıldığı; şirketin iletişim direktörü olarak görev yaptığı ve şirketin vakfının uzun süredir yönetim kurulu üyesi olduğu yazıyor.