Kayısı kıvamında Haşlanmış Yumurta malzemeleri

1 adet yumurta

Yeterli miktarda su

Bir tutam tuz

Cezve

Kayısı kıvamında Haşlanmış Yumurta yapılışı

Cezveye yumurtayı bir kaşıkla koyduktan sonra yumurtayı geçecek kadar su koyun. Yumurtanın pişerken çatlamaması için biraz tuz ilave edin. Ardından orta ateşte 5-6 dk pişirin.

Bu süre geçtikten sonra yumurtayı bir kaşıkla alın ve soğuk su dolu bir kaseye koyun. Bu kasede yumurtanın bekleme süresi, özellikle kahvaltıya hazırlıyorsanız, 5-6 saniye olduğundan elinizi çabuk tutmanız gerekecek.

Bu süre de dolduktan sonra tekrar kaşıkla alın ve bir tabağa koyun. Tabakta kaşığın tersiyle yumurtanın kabuğuna vurarak kabuğu soyun. Kayısı kıvamı yumurtanız hazır. Afiyet olsun!

Kayısılı Haşlanmış Yumurta kaç kalori

Ortalama 50 gr olan bir adet haşlanmış yumurtada 79 kaloridir.