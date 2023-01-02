EN YÜKSEK, EN DÜŞÜK KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR?

Kaymakam maaşları, meslekte geçirilen yıl ve kıdeme göre değişiklik göstermektedir. Yeni başlayan kaymakamlar en düşük maaşı alırken kıdem ve dereceye göre maaşlar artıyor. Kaymakam maaşları ortalama 24 bin TL’dir. Fakat bu oran kişinin eş-çocuk durumu, meslekte geçirilen yıl, kıdem ve dereceye göre farklılık göstermektedir.