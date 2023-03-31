Kaymakamlık çalışma (mesai) saatleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Kaymakamlık Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Kaymakamlık Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?
ABONE OL

Kaymakamlık çalışma (mesai) saatleri

Kaymakamlıklar, yurt genelinde vatandaşın pek çok resmî işlemini yaptığı kurumlardan biridir. Hükümetin temsilcisi olan kaymakamlıklar, bulunduğu ilçenin genel idaresinde sorumluluk sahibidir. Genel olarak halkın istek ve ihtiyaçlarına cevap vermek, ilçedeki teşkilatın teftiş edilmesi gibi çeşitli görevler yürütülür.

Kaymakamlık Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Kaymakamlık Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?
HABERTURK.COM

Gün içinde ise vatandaşlar tarafından ziyaret edilen belli başlı kurumlardan biridir. Peki, kaymakamlık çalışma saatleri nelerdir? Kaymakamlık kaçta açılıyor? Kaymakamlık hafta sonu çalışıyor mu? Kaymakamlık öğle arası saatleri nelerdir? İşte kaymakamlık çalışma saatleri 2023

Kaymakamlık Çalışma Saatleri 2023

Valinin gerekli gördüğü hizmetleri doğrudan yürüten kaymakamlıkların çalışma saatleri pek çok vatandaşın merak ettiği konulardan biridir. Bulunduğu şehrin halkına hizmet veren ve sorunlarına çözüm bulan kaymakamlıklar, her yıl olduğu gibi 2023 yılında da aynı saat aralıklarında hizmet vermeye devam etmektedir. Hafta içi 08.30 / 17.00 saatleri arasında mesai yapan bu kurum, neredeyse her gün yoğunluğunu korur. Bu nedenle işlemlerini yapmak isteyen kişiler, bazı dönemlerde bu yoğunluk nedeniyle uzun saatler bekleyebilir. Yakın bir zamanda kaymakamlığa gitmeyi planlıyorsanız günün erken saatlerinde işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Kaymakamlık Kaçta Açılıyor?

Kaymakamlık kaçta açılıyor?” ya da “Kaymakamlık kaça kadar açık?” sorusu belli dönemlerde en çok aranan konulardan biridir. Çalışma hayatı olan kişilerin internet üzerinden araştırma yaptığı kaymakamlık hizmet saatleri, bazı şehirlerde değişiklik gösterse de diğer kaymakamlık hizmet saatleri ile büyük bir fark bulunmamaktadır. Kaymakamlıklar 08.30 saati ile birlikte mesaiye başlamaktadır. Peki, kaymakamlık kaçta kapanıyor? 08.30’dan itibaren akşam 17.00 itibarıyla hizmet sona erer.

Kaymakamlık Hafta Sonu Çalışıyor Mu?

Kaymakamlık mesai saatleri, hafta içinde geçerlidir. Hafta sonu hizmet vermemektedir. Ayrıca dini ve milli bayramlarda resmî tatil nedeniyle kapalıdır.

Kaymakamlık Cumartesi Açık Mı?

Çeşitli işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapıldığı kaymakamlıklar, hafta sonu açık değildir. Yine de bazı çalışan kişiler, gerçekleştirmesi gereken işlemleri hafta sonuna bırakmak istemektedir ancak kaymakamlıklar cumartesi günü hizmete kapalıdır.

Kaymakamlık Öğle Arası Saatleri

Resmî kurumlarda mesai saatlerine öğle arası dahil edilir. Pek çok kurumda olduğu gibi kaymakamlıkta çalışan kişiler de öğle arası saatlerinde mola vermektedir. Kaymakamlık öğle arası saatleri hakkında bilgi edinerek, işlemlerinizi hızlandırmanız mümkündür. 12.30 / 13.30 saatlerinde öğle arasına çıkıldığı için işlemlerinizi sabahın erken saatlerinde ya da öğle arasından hemen sonra gerçekleştirerek, zamanı en iyi şekilde kullanabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Muhalefeti tehdit eden kişi adli kontrolle serbest bırakıldı - Güncel haberler
GÜNDEM Muhalefeti tehdit eden kişi adli kontrolle serbest
Son dakika: Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması
GÜNDEM İnce'den Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması
UYARI! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu 31 Aralık: Marmara'ya yağmur ve fırtına geliyor!
GÜNDEM Meteoroloji'den yarın için Marmara'ya kritik uyarı!
Son dakika: Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanığa 2´şer kez müebbet, 1 sanığa beraat istemi
GÜNDEM Büyükşen çifti cinayeti davasında mütalaa
Son dakika: Seda öğretmen kahretti! Öldüğü 50 gün sonra ortaya çıktı
GÜNDEM Seda öğretmen kahretti! Öldüğü 50 gün sonra ortaya ...
Kocaeli Gebze’de film sahnesi gibi silahlı çatışma yaşandı! - Güncel haberler
GÜNDEM Film sahnesi gibi... Şehrin ortasında silahlı ...
Son dakika: CHP'de mektup usulü teşkilat yoklaması, İYİ Parti'de 15 ilde temayül yoklaması
GÜNDEM CHP ve İYİ Parti'de "yoklama" zamanı
İstinye Park AVM Çalışma Saatleri 2023: İstinye Park AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
GÜNDEM İstinye Park AVM çalışma saatleri
Son dakika: Silivri Tapu Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu: 79 gözaltı
GÜNDEM Silivri Tapu Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu: 79 ...
Kayıp olarak aranıyordu! Sapanca Gölü'nde dehşet! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Kayıp olarak aranıyordu! Sapanca Gölü'nde dehşet!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.