Gün içinde ise vatandaşlar tarafından ziyaret edilen belli başlı kurumlardan biridir. Peki, kaymakamlık çalışma saatleri nelerdir? Kaymakamlık kaçta açılıyor? Kaymakamlık hafta sonu çalışıyor mu? Kaymakamlık öğle arası saatleri nelerdir? İşte kaymakamlık çalışma saatleri 2025…

Kaymakamlık Çalışma Saatleri 2025

Valinin gerekli gördüğü hizmetleri doğrudan yürüten kaymakamlıkların çalışma saatleri pek çok vatandaşın merak ettiği konulardan biridir. Bulunduğu şehrin halkına hizmet veren ve sorunlarına çözüm bulan kaymakamlıklar, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da aynı saat aralıklarında hizmet vermeye devam etmektedir. Hafta içi 08.30 / 17.00 saatleri arasında mesai yapan bu kurum, neredeyse her gün yoğunluğunu korur. Bu nedenle işlemlerini yapmak isteyen kişiler, bazı dönemlerde bu yoğunluk nedeniyle uzun saatler bekleyebilir. Yakın bir zamanda kaymakamlığa gitmeyi planlıyorsanız günün erken saatlerinde işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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Kaymakamlık Kaçta Açılıyor?

“Kaymakamlık kaçta açılıyor?” ya da “Kaymakamlık kaça kadar açık?” sorusu belli dönemlerde en çok aranan konulardan biridir. Çalışma hayatı olan kişilerin internet üzerinden araştırma yaptığı kaymakamlık hizmet saatleri, bazı şehirlerde değişiklik gösterse de diğer kaymakamlık hizmet saatleri ile büyük bir fark bulunmamaktadır. Kaymakamlıklar 08.30 saati ile birlikte mesaiye başlamaktadır. Peki, kaymakamlık kaçta kapanıyor? 08.30’dan itibaren akşam 17.00 itibarıyla hizmet sona erer.

Kaymakamlık Hafta Sonu Çalışıyor Mu?

Kaymakamlık mesai saatleri, hafta içinde geçerlidir. Hafta sonu hizmet vermemektedir. Ayrıca dini ve milli bayramlarda resmî tatil nedeniyle kapalıdır.

Kaymakamlık Cumartesi Açık Mı?

Çeşitli işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapıldığı kaymakamlıklar, hafta sonu açık değildir. Yine de bazı çalışan kişiler, gerçekleştirmesi gereken işlemleri hafta sonuna bırakmak istemektedir ancak kaymakamlıklar cumartesi günü hizmete kapalıdır.

Kaymakamlık Öğle Arası Saatleri