Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kaymakamlık Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: Kaymakamlık Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)

        Kaymakamlık çalışma (mesai) saatleri

        Kaymakamlıklar, yurt genelinde vatandaşın pek çok resmî işlemini yaptığı kurumlardan biridir. Hükümetin temsilcisi olan kaymakamlıklar, bulunduğu ilçenin genel idaresinde sorumluluk sahibidir. Genel olarak halkın istek ve ihtiyaçlarına cevap vermek, ilçedeki teşkilatın teftiş edilmesi gibi çeşitli görevler yürütülür.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakamlık çalışma (mesai) saatleri
        ABONE OL

        Gün içinde ise vatandaşlar tarafından ziyaret edilen belli başlı kurumlardan biridir. Peki, kaymakamlık çalışma saatleri nelerdir? Kaymakamlık kaçta açılıyor? Kaymakamlık hafta sonu çalışıyor mu? Kaymakamlık öğle arası saatleri nelerdir? İşte kaymakamlık çalışma saatleri 2025

        Kaymakamlık Çalışma Saatleri 2025

        Valinin gerekli gördüğü hizmetleri doğrudan yürüten kaymakamlıkların çalışma saatleri pek çok vatandaşın merak ettiği konulardan biridir. Bulunduğu şehrin halkına hizmet veren ve sorunlarına çözüm bulan kaymakamlıklar, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da aynı saat aralıklarında hizmet vermeye devam etmektedir. Hafta içi 08.30 / 17.00 saatleri arasında mesai yapan bu kurum, neredeyse her gün yoğunluğunu korur. Bu nedenle işlemlerini yapmak isteyen kişiler, bazı dönemlerde bu yoğunluk nedeniyle uzun saatler bekleyebilir. Yakın bir zamanda kaymakamlığa gitmeyi planlıyorsanız günün erken saatlerinde işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

        REKLAM

        Kaymakamlık Kaçta Açılıyor?

        Kaymakamlık kaçta açılıyor?” ya da “Kaymakamlık kaça kadar açık?” sorusu belli dönemlerde en çok aranan konulardan biridir. Çalışma hayatı olan kişilerin internet üzerinden araştırma yaptığı kaymakamlık hizmet saatleri, bazı şehirlerde değişiklik gösterse de diğer kaymakamlık hizmet saatleri ile büyük bir fark bulunmamaktadır. Kaymakamlıklar 08.30 saati ile birlikte mesaiye başlamaktadır. Peki, kaymakamlık kaçta kapanıyor? 08.30’dan itibaren akşam 17.00 itibarıyla hizmet sona erer.

        Kaymakamlık Hafta Sonu Çalışıyor Mu?

        Kaymakamlık mesai saatleri, hafta içinde geçerlidir. Hafta sonu hizmet vermemektedir. Ayrıca dini ve milli bayramlarda resmî tatil nedeniyle kapalıdır.

        Kaymakamlık Cumartesi Açık Mı?

        Çeşitli işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapıldığı kaymakamlıklar, hafta sonu açık değildir. Yine de bazı çalışan kişiler, gerçekleştirmesi gereken işlemleri hafta sonuna bırakmak istemektedir ancak kaymakamlıklar cumartesi günü hizmete kapalıdır.

        Kaymakamlık Öğle Arası Saatleri

        Resmî kurumlarda mesai saatlerine öğle arası dahil edilir. Pek çok kurumda olduğu gibi kaymakamlıkta çalışan kişiler de öğle arası saatlerinde mola vermektedir. Kaymakamlık öğle arası saatleri hakkında bilgi edinerek, işlemlerinizi hızlandırmanız mümkündür. 12.30 / 13.30 saatlerinde öğle arasına çıkıldığı için işlemlerinizi sabahın erken saatlerinde ya da öğle arasından hemen sonra gerçekleştirerek, zamanı en iyi şekilde kullanabilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"