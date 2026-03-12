Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem 'Kaynak yapanlar'a ceza yazıldı

        'Kaynak yapanlar'a ceza yazıldı

        İstanbul'da, trafikte 'kaynak yapan ve kafadan giren' olarak trafiği tehlikeye atan sürücüler dronla tespit edilerek ceza yazıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 23:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kaynak yapanlar'a ceza yazıldı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce ekipleri, bugün il genelinde denetim yaptı. 300 personelle 34 ilçede 86 noktada ve 99 ekiple dron destekli denetimler gerçekleştirildi. Trafikteki taralı alanlarda ‘kaynak yapan, kafadan giren’ olarak tabir edilen ihlalleri yapan sürücüler tespit edildi.

        Tespit edilen sürücüler hakkında Karayolları Trafik Kanununa göre, 26 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek, 439 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamak, 73 sürücüye Araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek, 87 sürücüye hatalı şerit değiştirmek maddeleri başta olmak üzere toplam 740 sürücüye cezai işlem uygulandı, 27 araç ise trafikten men edildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bartın'da kayıp olarak aranan kadın, donmak üzereyken bulundu

        Bartın'ın Ulus ilçesinde kendisine ulaşılamayınca arama çalışması başlatılan Döndü Adalı (73), 38 saat sonra donmak üzereyken bulundu. Yamaçtan düştüğü belirlenen Adalı, hastanede tedaviye alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?