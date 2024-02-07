Kayra Şenocak'tan Settar Tanrıöğen açıklaması
SHOW TV'nin fenomen disizi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Ertuğrul'u Kayra Şenocak, rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili konuştu. Şenocak, "Gidip gördük, sağlığı gayet iyi. Sabırsızlıkla aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ertuğrul' karakterine hayat veren Kayra Şenocak eşi Ayşe Şenocak ile Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Geçmişte 45 kilo veren Kayra Şenocak, konuyla ilgili olarak; "Sağlığımızı koruyoruz" dedi.
Kayra Şenocak, 'Kızılcık Şerbeti' ile ilgili ise "Set güzel. Her şey yolunda. Böyle bir projenin içerisinde yer aldığım için mutluyum" diye konuştu.
Projedeki rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmesi üzerine Kayra Şenocak; "Şükür iyiye gidiyor. Hiçbir problemi yok. Dört gözle sağlığına kavuşup, aramıza dönmesini bekliyoruz. Gidip gördük, sağlığı gayet iyi. Şu an ne zaman döneceği belli değil. Sabırsızlıkla aramıza dönmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.