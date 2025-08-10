Habertürk
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 02:14 Güncelleme: 10.08.2025 - 02:14
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
        Yenişehir Mahallesi Aşikar Sokak'ta yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.H. ile E.C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C, yanındaki bıçakla A.H'yi yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
