Kayseri'de bulunan 7.5 milyon yıllık fosillerden 1000'e yakını sergilenecek

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Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Anadolu'nun göbeğinde Kızılırmak'ın kenarında Yamula Barajı'nın etrafındaki bölgelerde bir çobanımızın bulmuş olduğu ve dikkatini çeken kemik sonrası incelemeler yapıldı. Kemiğin yaklaşık 7-7.5 milyon yıl öncesine ait bir kemik olduğu yönünde çalışmalar ortaya çıktı.

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O bölgede yapılacak kazılar üzerine yoğunlaşıldı. Bunun üzerine de her türlü destek vererek bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benim gözlemlediğim adeta iğneyle kuyu kazıyorlar. Çünkü en ince noktasına kadar onu herhangi bir hasar oluşturmadan çalışmaları yapıyorlar. Son dönemde yapılan çalışmalar daha verimli, herkesin dikkatini çeken boyut kazanmaya başladı" ifadelerini kullandı.