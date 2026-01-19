Kayseri'de bulunan dev hayvan fosillerinin minyatürleri yapılıyor

Yamula Barajı civarında 2017 yılında bir keçi çobanının bulduğu fosiller üzerine bir yıl sonra bölgede başlatılan kazılardan çıkarılan hayvan fosilleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nde muhafaza ediliyor.

7.7 milyon yıl öncesine ait fosillerin temizlik ve bakım işlerinin yanı sıra ayaklandırma çalışmaları uzmanlarca gerçekleştiriliyor.

İnşaatı devam eden Kayseri Paleontoloji Müzesi'nde sergilenmesi için fosillerin minyatürleri sanatçı Hatice Çolak tarafından polimer kilden şekil verilerek yapılıyor. Hayvan figürlerleri daha sonra 3D tarayıcılarla taranarak 3D yazıcılarla çoğaltılıyor ve boyanıyor.

Uzman antropolog Ömer Dağ, Yamula Barajı çevresinde yürütülen kazıların Türkiye'deki diğer fosil kazılarından farklı olarak megafauna (dev hayvan) özelliği taşıyan fosiller barındırdığını söyledi.

Kazılarda fil, gergedan, zürafa, kılıç dişli kaplan ve boş boynuzlu gibi birçok hayvan türünün atalarına ait fosillerin ortaya çıkarıldığını anımsatan Dağ, örneklerin oldukça iyi korunduğunu, deformasyonun ise son derece az olduğunu ifade etti.

Bilim Merkezi'nde temizlik, konservasyon işlemleri tamamlanan ve ayaklandırma işlemleri süren hayvan fosillerinin, inşaatı devam Paleontoloji Müzesi'nde sergileneceğini belirten Dağ, "Bu dev faunanın bir mini boyutunu da ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Gelen ziyaretçilerimize bu küçük örnekleri de göstereceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuda bize büyük destek veriyor. Bu faunanın bir örneğini de başkanlık odasına hazırlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

"FOSİLLERİN MİNYATÜRÜNÜ YAPIYORUZ"

Zürafa, fil, kılıç dişli kaplan, gergedan gibi hayvanların minyatürlerinin yapıldığını anlatan Dağ, "Model hamurla arkadaşımız heykeltıraş titizliğinde bir örneği minyatür hale getiriyor. Biz de bunları 3D tarayıcılarla tarayıp, 3D yazıcılarla çıktı alıyoruz. Üretimini daha seri hale getirmiş oluyoruz. İleride müzemiz açıldığında müzenin satış yerinde de bunlar değerlendirilebilir. Fosillerin minyatürünü yapıyoruz ama biz aslında bunların birebir orijinal boyutlarını da ayaklandırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Müzede, kentte bulunan faunanın dışında paleontolojik materyalleri de sergilemeyi planladıklarını dile getiren Dağ, bu kapsamda orijinali Paris'te sergilenen, replikası ise Maden Tetkik Arama Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'nde bulunan dinozor türü T-Rex'in replikasını da yazıcıdan çıkardıklarını sözlerine ekledi.