Kayseri'de eğitim camiasını yasa boğan kaza!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKayseri'de eğitim camiasını yasa boğan kaza!
ABONE OL

Kayseri'de eğitim camiasını yasa boğan kaza! Okul müdürü hayatını kaybetti

Kayseri'de meydana gelen feci kaza, eğitim camiasını yasa boğdu. Öğretmen arkadaşının kullandığı otomobilde bulunan okul müdürü Kadir Yağlıoğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobile arkadan çarpan sürücünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı

Kayseri'de eğitim camiasını yasa boğan kaza!
DHA

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, okul müdürü Kadir Yağlıoğlu (45) öldü, 2'si öğretmen 3 kişi yaralandı.

Eğitim camiasını yasa boğan kaza, saat 10.00 sıralarında Develi ilçesindeki Aşık Seyrani Caddesi'nde meydana geldi. Fadime Delen yönetimindeki 34 BZA 757 plakalı otomobil, öğretmen Gökhan Türkdönmez yönetimindeki 38 E 4691 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen iki aracın sürücüsü ile birlikte öğretmen Murat Gediri yaralanırken, aynı araçta bulunan Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü Kadir Yağlıoğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yağlıoğlu'nun cansız bedeni ise, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?
GÜNDEMRamazan Bayramı ne zaman?
ALES soruları ve cevapları için TIKLA! ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı
GÜNDEMALES/2 soru ve cevap kitapçığı yayımlandı!
Son dakika: Bakım merkezindeki dehşette yeni detay! - Haberler
GÜNDEMBakım merkezindeki dehşette yeni detay!
Son dakika DEPREM! Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem!
GÜNDEMBingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem!
İstanbul barajlarda doluluk oranları yüzde kaç? İstanbul baraj doluluk oranı 2021 son dakika İSKİ verileri
GÜNDEMİstanbul'da baraj doluluk oranları
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Hangi kararlar bekleniyor? 25 Şubat 2021
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?
SON DAKİKA: Turizm merkezinde deniz çekildi, adacıklar oluştu! İşte sebebi... - Haberler
GÜNDEMTurizm merkezinde deniz çekildi, adacıklar oluştu
Son dakika haberi Seri katilin cezası belli oldu!
GÜNDEMSeri katilin cezası belli oldu!
Aşı randevu alma işlemi: Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS Koronavirüs aşı randevu alma ekranı 2021
GÜNDEMKoronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı
GÜNDEMYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları ...